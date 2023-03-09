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Что приготовить на ужин за 10 минут: делимся рецептом полезного салата
Если вы хотите на ужин съесть полезное и вкусное блюдо, лучшим вариантом будет – легкий салат из зелени, свежих овощей и с маслом. Для оригинального вкуса можно добавить фрукты, ягоды, тунец, каперсы, специи.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт легкого и полезного салата из рукколы, с сыром и тунцом, который будет идеальным вариантом ужина. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
Ингредиенты:
- листья салата – руккола и шпинат
- помидоры черри
- сыр Фета
- тунец
- соль, перец и хмели-сунели
- оливковое масло
- кунжут
Способ приготовления:
1. Помидоры разрежьте пополам.
2. Сыр порежьте крупным кубиком.
3. Листья салата выложите в миску, сверху помидоры, тунец и сыр.
4. Добавьте специи, посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом.
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