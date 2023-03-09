Что приготовить на ужин за 10 минут: делимся рецептом полезного салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Рецепт салата с тунцом без майонеза

Если вы хотите на ужин съесть полезное и вкусное блюдо, лучшим вариантом будет – легкий салат из зелени, свежих овощей и с маслом. Для оригинального вкуса можно добавить фрукты, ягоды, тунец, каперсы, специи. 

Салат с пекинкой, яйцами и огурцом

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт легкого и полезного салата из рукколы, с сыром и тунцом, который будет идеальным вариантом ужина. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • листья салата – руккола и шпинат
  • помидоры черри
  • сыр Фета
  • тунец 
  • соль, перец и хмели-сунели
  • оливковое масло
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Помидоры разрежьте пополам.

Помидоры черри

2. Сыр порежьте крупным кубиком.

Приготовление салата

3. Листья салата выложите в миску, сверху помидоры, тунец и сыр.

Полезный салат для ужина

4. Добавьте специи, посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить полезный и вкусный салат на каждый день. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты