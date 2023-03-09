Если вы хотите на ужин съесть полезное и вкусное блюдо, лучшим вариантом будет – легкий салат из зелени, свежих овощей и с маслом. Для оригинального вкуса можно добавить фрукты, ягоды, тунец, каперсы, специи.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт легкого и полезного салата из рукколы, с сыром и тунцом, который будет идеальным вариантом ужина. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Ингредиенты:

листья салата – руккола и шпинат

помидоры черри

сыр Фета

тунец

соль, перец и хмели-сунели

оливковое масло

кунжут

Способ приготовления:

1. Помидоры разрежьте пополам.

2. Сыр порежьте крупным кубиком.

3. Листья салата выложите в миску, сверху помидоры, тунец и сыр.

4. Добавьте специи, посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом.

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