Что приготовить на ужин за 20 минут: блюдо с мясом и сыром
Ужин должен быть легким, питательным и сбалансированным. И к тому же быстрой, потому что вечером не очень хочется долго стоять у плиты. На этот случай прекрасно подходит курица. А для того, чтобы мясо получилось сочным, стоит добавить много сыра.
Идея приготовления ужина из мяса, сыра и овощей за 20 минут опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- 250 г сливок 15%
- сыр
- вяленые томаты
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- петрушка
- травы
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе посолить, поперчить с двух сторон и обжарить по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корочки в том, что филе не нужно активно переворачивать.
2. Далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, вливаем сливки, нарезанные вяленые томаты, травы и сыр.
3. Выкладываем курицу. Даем несколько минут протушиться.
4. Если соус слишком густой – можно разбавить его кипяченой водой или бульоном.
5. Украшаем петрушкой, томатами и при подаче щедро посыпаем сыром.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: