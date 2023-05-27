Ужин должен быть легким, питательным и сбалансированным. И к тому же быстрой, потому что вечером не очень хочется долго стоять у плиты. На этот случай прекрасно подходит курица. А для того, чтобы мясо получилось сочным, стоит добавить много сыра.

Идея приготовления ужина из мяса, сыра и овощей за 20 минут опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

250 г сливок 15%

сыр

вяленые томаты

1 луковица

1 зубчик чеснока

петрушка

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травы

соль/перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе посолить, поперчить с двух сторон и обжарить по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корочки в том, что филе не нужно активно переворачивать.

2. Далее добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, вливаем сливки, нарезанные вяленые томаты, травы и сыр.

3. Выкладываем курицу. Даем несколько минут протушиться.

4. Если соус слишком густой – можно разбавить его кипяченой водой или бульоном.

5. Украшаем петрушкой, томатами и при подаче щедро посыпаем сыром.

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