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Что приготовить на завтрак из молодой капусты: рецепт от Леси Никитюк
Для лёгкого и питательного завтрака идеально подходит молодая капуста. Она сочная, хрустящая и чрезвычайно полезная. К тому же, довольно быстро готовится. Поэтому если у вас нет много времени на приготовление пищи утром – сделайте такие оладьи.
Идеей приготовления завтрака от Леси Никитюк поделилась редакция Нового канала на странице в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1/4 шт.
- морковь – 1/2 шт.
- мука – 1 ст. л.
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту.
2. Натрите на крупную терку морковь.
3. Перемешайте.
4. Добавьте в овощную смесь немного муки, соли и перца по вкусу.
5. Сверху на каждый такой "блин" разбейте по яйцу.
6. При подаче блюда, по желанию, украсьте его свежей зеленью.
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