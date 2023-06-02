Для лёгкого и питательного завтрака идеально подходит молодая капуста. Она сочная, хрустящая и чрезвычайно полезная. К тому же, довольно быстро готовится. Поэтому если у вас нет много времени на приготовление пищи утром – сделайте такие оладьи.

Идеей приготовления завтрака от Леси Никитюк поделилась редакция Нового канала на странице в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1/4 шт.

морковь – 1/2 шт.

мука – 1 ст. л.

яйца – 2 шт.

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Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту.

2. Натрите на крупную терку морковь.

3. Перемешайте.

4. Добавьте в овощную смесь немного муки, соли и перца по вкусу.

5. Сверху на каждый такой "блин" разбейте по яйцу.

6. При подаче блюда, по желанию, украсьте его свежей зеленью.

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