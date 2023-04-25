Что приготовить на завтрак из яиц: делимся рецептом оригинального "Плесканца", который готовится 10 минут
Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для этого яйца, которые сочетаются практически со всеми продуктами. А для оригинального вкуса добавьте: замороженную кукуруз, шпинат, свежую любую зелень, сыр.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кукурузы, муки и свежей зелени – плесканец, который готовится элементарно и будет отличным вариантом сытного блюда для завтрака и перекуса.
Ингредиенты:
- кукуруза замороженная – 400г
- яйца – 3 шт
- мука – 50 г
- свежая зелень – пучок
- соль – по вкусу
- вода – 100 мл
- масло для жарки
- кунжут и сливочное масло
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с мукой, водой и солью.
2. Всыпьте кукурузу и нарубленную зелень, перемешайте.
3. Маcло разогрейте, выложите тесто на всю сковороду и обжарьте с двух сторон. Посыпьте по желанию кунжутом.
Подавайте блюдо горячим, можно смазать кусочком сливочного масла!
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