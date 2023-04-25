Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для этого яйца, которые сочетаются практически со всеми продуктами. А для оригинального вкуса добавьте: замороженную кукуруз, шпинат, свежую любую зелень, сыр.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кукурузы, муки и свежей зелени – плесканец, который готовится элементарно и будет отличным вариантом сытного блюда для завтрака и перекуса.

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Ингредиенты:

кукуруза замороженная – 400г

яйца – 3 шт

мука – 50 г

свежая зелень – пучок

соль – по вкусу

вода – 100 мл

масло для жарки

кунжут и сливочное масло

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с мукой, водой и солью.

2. Всыпьте кукурузу и нарубленную зелень, перемешайте.

3. Маcло разогрейте, выложите тесто на всю сковороду и обжарьте с двух сторон. Посыпьте по желанию кунжутом.

Подавайте блюдо горячим, можно смазать кусочком сливочного масла!

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