Что приготовить на завтрак из яиц: делимся рецептом оригинального "Плесканца", который готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Куриные яйца

Если вы хотите приготовить очень сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, выбирайте для этого яйца, которые сочетаются практически со всеми продуктами. А для оригинального вкуса добавьте: замороженную кукуруз, шпинат, свежую любую зелень, сыр. 

Сытное блюдо из кукурузы и яиц для завтрака

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда из кукурузы, муки и свежей зелени – плесканец, который готовится элементарно и будет отличным вариантом сытного блюда для завтрака и перекуса. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кукуруза замороженная – 400г
  • яйца – 3 шт
  • мука – 50 г
  • свежая зелень – пучок 
  • соль – по вкусу 
  • вода – 100 мл
  • масло для жарки
  • кунжут и сливочное масло 

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с мукой, водой и солью.

Яйца, мука и вода

2. Всыпьте кукурузу и нарубленную зелень, перемешайте. 

Готовая основа для блюда

3. Маcло разогрейте, выложите тесто на всю сковороду и обжарьте с двух сторон. Посыпьте по желанию кунжутом.

Приготовление плесканца

Подавайте блюдо горячим, можно смазать кусочком сливочного масла!

Готовое блюдо

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