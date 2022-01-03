Что приготовить на завтрак в новом году? Французский тост и ирландский кофе. Французский тост, несмотря на свое романтическое название, в том или ином варианте вам наверняка знаком. Для меня это блюдо родом из детства, когда приезжаешь к бабушке на зимние каникулы и на следующее утро после нового года она готовит тебе греночки из остатков батона, который не пошел на бутерброды вечером. Сегодня готовим более европейскую версию этого самого блюда.

Ингредиенты (2 порции, 15 минут):

- подсохшая сладкая булка (традиционно бриошь, маковая плетенка, хала)

- пакетик ванильного сахара

- 1 яйцо

- пол стакана молока

- 100 мл. жирных сливок

- сахарная пудра

- свежие ягоды

- кленовый сироп (не обязателен)

Нет завтрака проще, ароматней и душистей, приступим! Взбиваем вилкой ванильный сахар с яйцом и молоком. Нарезаем нашу булку очень толстыми кусками, 3 - 4 см толщиной. Опускаем булку в смесь так, чтобы она стала совсем мокрой и впитала все полностью. Что бы булка хорошенечко промокла может уйти минут пять. Теперь на разогретую сковороду добавим кусочек сливочного масла и поджарим тост с обеих сторон. Пока тост жарится нужно взбить сливки миксером. На средней скорости, постепенно ее увеличивая если понадобится взбивать их до состояния воздушного крема. Важно их не перевзбивать, чтобы они не превратились в масло. Остаток сливок можно хранить в холодильнике, но лучше их сразу использовать. Готовые тосты выкладываем на теплую тарелку, сверху взбитые сливки, ягоды, сахарная пудра и корица по желанию будет тоже очень уместна. Кленовый сироп я обычно подаю отдельно, чтобы каждый добавил себе его сколько хочет и чтобы тост раньше времени не размок. Вот и все, очень питательный, любимый завтрак из детства готов.

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Теперь займемся коктейлем.

Ирландский кофе, согласно легенде, появился в начале 40-х в прибрежной деревне Фойнс в Ирландии, конечно. Погода там оставляет желать лучшего, а так как деревня эта была портовая и открыта для сильных ветров, то промерзнуть до костей было проще простого. Именно там и начали в обычный кофе подливать ирландский виски, чтобы согреться. Теперь, мы пьем ирландский кофе ленивыми воскресными утрами и холодными зимними вечерами, конечно же.

Ингредиенты (1 порция, 5 минут):

- горячий кофе

- взбитые сливки

- 1 рюмка (50 мл.) виски (по желанию можно использовать Бейлиз вместо виски)

Наливаем кофе и виски в чашку, сверху пару ложек взбитых сливок и все, хорошее настроение вам обеспечено. Приятного аппетита, давайте есть и пить!