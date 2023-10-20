Что приготовить ребенку на школьную ярмарку: топ-5 бюджетных идей
Школьная ярмарка – это всегда забота для родителей. Нужно придумать такие блюда, которые не будут быстро портиться и таять. В то же время, это должно быть очень вкусно и красиво. Поэтому для того, чтобы не ломать голову, можете воспользоваться следующими идеями.
Редакция FoodOboz делится подборкой из 5 вкусностей, которые можно сделать на школьную ярмарку. Здесь преимущественно десерты, ведь именно их больше всего любят дети.
Идеей приготовления донатов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.
Ингредиенты (на 25-30 пончиков):
- 500 г муки
- 12 г сухих дрожжей
- 280 мл теплого молока
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 1 п. ванильного сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 50 г мягкого сливочного масла
- 0,5 л масла для жарки
- 150 г молочного шоколада
- 1 ч.л. масла (до шоколада)
- 150 г арахиса
Способ приготовления:
1. Муку просеять, добавить сахар, соль, дрожжи и перемешать.
2. Яйцо смешать с молоком, влить в сухие ингредиенты и перемешать.
3. Добавить мягкое масло, перемешать и замесить тесто (до 10 минут).
4. Тесто должно собраться в ком и почти не липнуть в руки.
5. Посуду смазать каплей масла и выложить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на несколько часов в теплом месте.
6. Поверхность присыпать мукой, выложить тесто, раскатать его до толщины 1,5 см и вырезать пончики. Пончик можно вырезать с помощью стакана, а серединку с помощью крышечки от растительного масла.
7. Выложить пончики на поверхность присыпанную мукой, накрыть полотенцем и дать им еще 20 минут подойти.
8. Жарить на разогретом масле с двух сторон до золотистости. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
9. Шоколад растопить, добавить растительное масло и перемешать.
10. Опустить пончики до половины сначала в шоколад, а затем в арахис.
11. Оставить на время, чтобы застыл шоколад или сразу есть.
Идея приготовления орешков на школьную ярмарку опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram.
Ингредиенты (выход 15-18 шт):
- 80 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 180-200 г муки
- 0.5 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйцо взбить венчиком в легкую пенку, добавить растопленное сливочное масло (предварительно охладить до комнатной температуры).
2. Перемешать, добавить просеянную муку с разрыхлителем. Получите мягкое и гибкое тесто.
3. Сформировать шарики из теста для последующего выпечки. Для выпекающей на плите орешницы размером с перепелиное яйцо (вес где-то 5 г), для электроорешницы – 3 г, т.е. меньший шарик.
4. Выпекать орешки: на плите 3-4 минуты на среднем огне, в электроорешнице – согласно инструкции.
5. Каждую половинку орешка наполнить начинкой и соединить.
Сладкие начинки для орешков
- сгущенное вареное молоко + орехи измельченные
- кисломолочный творог + банан /сахар + кокосовая стружка
- заварной крем + банан
- финиковая паста + кероб/какао
- соленая карамель с орешками
Соленые начинки для орешков
- домашний плавленый сыр
- сливочный сыр + зелень
- паштет
- кисломолочный творог + зелень + соль
Идея приготовления ленивых мафинов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Александры с ником oleksandrahabak в Instagram.
Ингредиенты:
- ленивые мафины
- яйцо – 2 шт
- молоко - 1/2 стакана
- мука рисовая – 2 ст.л. (может быть и пшеничное)
- мука пшеничная ––2 ст.л.
- кисломолочный творог – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванилин
- фрукты: виноград, груша, киви, клубника, виноград. Фрукты могут быть любые, но совмещать так, чтобы не было кислым. Или добавлять немного сахара.
Способ приготовления:
1. Размешать яйца вилкой, добавить теплое молоко.
2. По ложке добавлять муку и хорошо размешивать. Добавить разрыхлитель, ванилин, кисломолочный творог, фрукты.
3. Разлить по формам, в разогретую духовку при температуре 180 градусов, выпекать 20-25 минут и 5 минут при температуре 150 градусов.
Идея приготовления кейк-попсов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata_stets в Instgaram.
Способ приготовления:
1. В основе пирожного бисквит (ванильный, лимонный, шоколадный, красный бархат) измельченный ручным блендером в крошку.
2. К нему добавляем по 1 ст.л. кремовой массы (это может быть: вареная сгущенка, сливочный сыр, любой крем, который вы используете для тортов). Должны получить пластическую массу, из которой можно легко сформировать шарики.
3. Формируем шарики, размером как греческий орех. Ставим в холодильник на 30 минут.
4. Конец палочки погружаем в шоколад и вставляем в наши шарики. Это делается для того, чтобы хорошо закрепить кейк попсы на палочке. И снова в холодильник на 30 минут, чтобы шоколад застыл.
5. Растапливаем шоколад (если консистенция густая, можно добавить немного сливочного масла или жирных сливок и краситель для цвета) и поливаем им кейк попсы, посыпаем кондитерскими присыпками и складываем на пергамент. Ставим в холодильник до полного застывания.
Идея приготовления полезных конфет на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram.
Ингредиенты:
- горсть миндаля
- горсть грецких орехов
- 5-6 шт. кураги
- 5-6 шт. фиников
- горстка изюма
- несколько кусочков тертого какао или обыкновенного
- кероб для обрушения конфет
- 1 ч.л. меда
Способ приготовления:
1. Положить сухофрукты и орешки в блендер, измельчить на высокой скорости.
2. Растопить на паровой бане какао с медом до однородности.
3. Все соединить, сформировать шарики и погрузить в кероб.
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