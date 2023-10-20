Школьная ярмарка – это всегда забота для родителей. Нужно придумать такие блюда, которые не будут быстро портиться и таять. В то же время, это должно быть очень вкусно и красиво. Поэтому для того, чтобы не ломать голову, можете воспользоваться следующими идеями.

Редакция FoodOboz делится подборкой из 5 вкусностей, которые можно сделать на школьную ярмарку. Здесь преимущественно десерты, ведь именно их больше всего любят дети.

Идеей приготовления донатов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.

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Ингредиенты (на 25-30 пончиков):

500 г муки

12 г сухих дрожжей

280 мл теплого молока

1 яйцо

50 г сахара

1 п. ванильного сахара

1/2 ч.л. соли

50 г мягкого сливочного масла

0,5 л масла для жарки

150 г молочного шоколада

1 ч.л. масла (до шоколада)

150 г арахиса

Способ приготовления:

1. Муку просеять, добавить сахар, соль, дрожжи и перемешать.

2. Яйцо смешать с молоком, влить в сухие ингредиенты и перемешать.

3. Добавить мягкое масло, перемешать и замесить тесто (до 10 минут).

4. Тесто должно собраться в ком и почти не липнуть в руки.

5. Посуду смазать каплей масла и выложить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на несколько часов в теплом месте.

6. Поверхность присыпать мукой, выложить тесто, раскатать его до толщины 1,5 см и вырезать пончики. Пончик можно вырезать с помощью стакана, а серединку с помощью крышечки от растительного масла.

7. Выложить пончики на поверхность присыпанную мукой, накрыть полотенцем и дать им еще 20 минут подойти.

8. Жарить на разогретом масле с двух сторон до золотистости. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

9. Шоколад растопить, добавить растительное масло и перемешать.

10. Опустить пончики до половины сначала в шоколад, а затем в арахис.

11. Оставить на время, чтобы застыл шоколад или сразу есть.

Идея приготовления орешков на школьную ярмарку опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram.

Ингредиенты (выход 15-18 шт):

80 г сливочного масла

1 яйцо

180-200 г муки

0.5 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Яйцо взбить венчиком в легкую пенку, добавить растопленное сливочное масло (предварительно охладить до комнатной температуры).

2. Перемешать, добавить просеянную муку с разрыхлителем. Получите мягкое и гибкое тесто.

3. Сформировать шарики из теста для последующего выпечки. Для выпекающей на плите орешницы размером с перепелиное яйцо (вес где-то 5 г), для электроорешницы – 3 г, т.е. меньший шарик.

4. Выпекать орешки: на плите 3-4 минуты на среднем огне, в электроорешнице – согласно инструкции.

5. Каждую половинку орешка наполнить начинкой и соединить.

Сладкие начинки для орешков

сгущенное вареное молоко + орехи измельченные

кисломолочный творог + банан /сахар + кокосовая стружка

заварной крем + банан

финиковая паста + кероб/какао

соленая карамель с орешками

Соленые начинки для орешков

домашний плавленый сыр

сливочный сыр + зелень

паштет

кисломолочный творог + зелень + соль

Идея приготовления ленивых мафинов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Александры с ником oleksandrahabak в Instagram.

Ингредиенты:

ленивые мафины

яйцо – 2 шт

молоко - 1/2 стакана

мука рисовая – 2 ст.л. (может быть и пшеничное)

мука пшеничная ––2 ст.л.

кисломолочный творог – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванилин

фрукты: виноград, груша, киви, клубника, виноград. Фрукты могут быть любые, но совмещать так, чтобы не было кислым. Или добавлять немного сахара.

Способ приготовления:

1. Размешать яйца вилкой, добавить теплое молоко.

2. По ложке добавлять муку и хорошо размешивать. Добавить разрыхлитель, ванилин, кисломолочный творог, фрукты.

3. Разлить по формам, в разогретую духовку при температуре 180 градусов, выпекать 20-25 минут и 5 минут при температуре 150 градусов.

Идея приготовления кейк-попсов на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata_stets в Instgaram.

Способ приготовления:

1. В основе пирожного бисквит (ванильный, лимонный, шоколадный, красный бархат) измельченный ручным блендером в крошку.

2. К нему добавляем по 1 ст.л. кремовой массы (это может быть: вареная сгущенка, сливочный сыр, любой крем, который вы используете для тортов). Должны получить пластическую массу, из которой можно легко сформировать шарики.

3. Формируем шарики, размером как греческий орех. Ставим в холодильник на 30 минут.

4. Конец палочки погружаем в шоколад и вставляем в наши шарики. Это делается для того, чтобы хорошо закрепить кейк попсы на палочке. И снова в холодильник на 30 минут, чтобы шоколад застыл.

5. Растапливаем шоколад (если консистенция густая, можно добавить немного сливочного масла или жирных сливок и краситель для цвета) и поливаем им кейк попсы, посыпаем кондитерскими присыпками и складываем на пергамент. Ставим в холодильник до полного застывания.

Идея приготовления полезных конфет на школьную ярмарку опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram.

Ингредиенты:

горсть миндаля

горсть грецких орехов

5-6 шт. кураги

5-6 шт. фиников

горстка изюма

несколько кусочков тертого какао или обыкновенного

кероб для обрушения конфет

1 ч.л. меда

Способ приготовления:

1. Положить сухофрукты и орешки в блендер, измельчить на высокой скорости.

2. Растопить на паровой бане какао с медом до однородности.

3. Все соединить, сформировать шарики и погрузить в кероб.

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