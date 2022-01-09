Что приготовить со свеклы: оригинальный и легкий салат по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Свекла – один из самых полезных овощей, которые нужно есть всем. В ней много витаминов, а также она очень благотворно влияет на работу ЖКТ. Еще этот продукт будет отличным ингредиентом для разных блюд, начиная с салатов, борща, заканчивая варениками и пирогами.
Кулинар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из свеклы с сыром, который никак не повлияет на ваш вес, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Козий сыр – 100 г
Апельсин – 50 г
Грецкий орех – 30 г
Листья салата – 100 г
Заправка: лимонный сок, сахар, оливковое масло – 3:1
Способ приготовления:
1. Измельчите орехи, можно при помощи ножа, скалки или блендера.
2. Свеклу помойте, высушите, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 20 минут, чтобы она хорошо пропеклась.
3. Аккуратно почистите и произвольно нарежьте большими кусками.
4. Апельсин очистите от кожуры и срежьте только филе.
5. Заправка: смешайте лимонный сок с оливковым маслом и сахаром.
6. Собираем салат: на дно тарелки положите свеклу, филе апельсина, присыпьте орехами, покрошите козий сыр, сверху положите еще листья салата и щедро полейте заправкой.
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