В летний период совсем не хочется есть калорийные бутерброды с колбасой. Поэтому вместо них можно сделать легкие брускетты. В составе такой закуски овощи, свежая зелень, а также нежный сыр.

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Идея приготовления вкусных летних брускетт опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instagram. Хлеб обязательно нужно поджарить – так будет вкуснее.

Ингредиенты:

белый хлеб

сливочный сыр

соус песто

помидор

сыр фета

рукола

оливковое масло

соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Хлеб поджарить на гриле, сковороде или в духовке.

2. Смазать сначала сливочным сыром, затем тонким слоем соуса песто.

3. Сверху выложить по кусочку помидора, 1-2 кусочка сыра и листик руколы.

4. Немного посолить, поперчить.

5. Посыпать итальянскими травами.

6. Сбрызнуть оливковым маслом.

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