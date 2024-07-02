Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

В летний период совсем не хочется есть калорийные бутерброды с колбасой. Поэтому вместо них можно сделать легкие брускетты. В составе такой закуски овощи, свежая зелень, а также нежный сыр.

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Идея приготовления вкусных летних брускетт опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instagram. Хлеб обязательно нужно поджарить – так будет вкуснее.

Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

Ингредиенты:

  • белый хлеб
  • сливочный сыр
  • соус песто
  • помидор
  • сыр фета
  • рукола
  • оливковое масло
  • соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

1. Хлеб поджарить на гриле, сковороде или в духовке.

2. Смазать сначала сливочным сыром, затем тонким слоем соуса песто.

Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

3. Сверху выложить по кусочку помидора, 1-2 кусочка сыра и листик руколы.

4. Немного посолить, поперчить.

Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

5. Посыпать итальянскими травами.

Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами

6. Сбрызнуть оливковым маслом.

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