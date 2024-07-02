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Что приготовить вместо привычных бутербродов с колбасой: вариант летних брускетт с творогом и овощами
В летний период совсем не хочется есть калорийные бутерброды с колбасой. Поэтому вместо них можно сделать легкие брускетты. В составе такой закуски овощи, свежая зелень, а также нежный сыр.
Идея приготовления вкусных летних брускетт опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instagram. Хлеб обязательно нужно поджарить – так будет вкуснее.
Ингредиенты:
- белый хлеб
- сливочный сыр
- соус песто
- помидор
- сыр фета
- рукола
- оливковое масло
- соль, перец, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Хлеб поджарить на гриле, сковороде или в духовке.
2. Смазать сначала сливочным сыром, затем тонким слоем соуса песто.
3. Сверху выложить по кусочку помидора, 1-2 кусочка сыра и листик руколы.
4. Немного посолить, поперчить.
5. Посыпать итальянскими травами.
6. Сбрызнуть оливковым маслом.
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