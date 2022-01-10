Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели раньше времени: 5 лайфхаков

Яблоки – очень ценные и крайне полезные, бюджетные фрукты, в которых много витаминов и необходимых микроэлементов, особенно – железа. Специалисты рекомендуют есть яблоки вечером, объясняя это тем, что именно в этот период суток железо усваивается лучше всего.

Стоит отметить, что употреблять яблоки можно в любом виде: запекать, добавлять в пироги, делать оладьи, варить компоты, делать вкусные джемы, но все же лучше всего их есть в сыром виде.

Но стоит помнить, что яблоки очень быстро темнеют в разрезанном виде при контакте с воздухом и, чтобы этого избежать – нужно сделать всего несколько действий, которые помогут сохранить красивый, эстетический вид вкусных фруктов.

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5 полезных лайфхаков, которые помогут вам сохранить свежесть и не дадут потемнеть яблокам, были опубликованы изданием INSIDER.

1. Лимонный сок

Лимоны содержат большое количество лимонной кислоты, которая может помочь полностью деактивировать фермент в яблоках, вызывающий потемнение.

Нарежьте ломтиками яблоки, положите их в пакет, сбрызните лимонным соком (примерно 2–3 столовые ложки на яблоко) и так оставьте яблоки на некоторое время.

Но стоит помнить, что лимонный сок может придать остроты яблокам.

2. Медовая вода

Мед – отличный природный консервант, благодаря особому соединению он деактивирует фермент потемнения в яблоках.

Эксперты рекомендуют растворить от 1 до 2 столовых ложек меда в 1 стакане воды комнатной температуры и замочить порезанные яблоки в этой смеси на 1-5 минут, прежде чем ополоснуть их под холодной водой.

Если вы не готовы съесть их сразу, поместите в холодильник на ночь в полиэтиленовом пакете, и они останутся свежими.

Но нужно знать, что мед может добавить дополнительного сахара фруктам в зависимости от того, сколько меда впитается или останется на поверхности.

3. Обычная вода

Порежьте яблоки, переложите в подходящую посуду и залейте обычной водой. Это поможет на очень кратковременный период "спасти" фрукты от потемнения.

4. Лимонно-лаймовая газированная вода

Вам достаточно всего лишь выдавить сок из лимона и лайма и развести в газированной воде. Порезать яблоки, залить этой водой и оставить на 3-6 минут и после промыть чистой водой.

Этот метод поможет сохранить цвет и свежесть яблок на нескольких часов даже при комнатной температуре.

5. Соленая вода

Натрий – это естественный консервант, который может удерживать кислород на поверхности яблочных долек. Стоит всего лишь смешать 1/3 чайной ложки поваренной соли с 1 стаканом воды и замочить яблоки не менее чем на 8-10 минут. Перед употреблением фрукты нужно хорошо промыть.

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