Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

Молоко – беспроигрышная основа для теста на тонкие золотистые блины. Тесто получается густым, отлично жарится. Но для того, чтобы все ингредиенты хорошо сочетались, и в тесте не было комочков – не забудьте одну важную деталь.

Идея приготовления идеальных тонких блинчиков на молоке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. В сахар с яйцами и солью нужно добавить немного теплой воды, а затем взбивать.

Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

Ингредиенты:

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  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 150 мл.
  • теплая вода – 100 мл.
  • сливочное масло – 30 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – щепотка
  • мука – 100 г

Способ приготовления:

Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

1. К яйцам добавить сахар, соль, тёплую воду, молоко, растопленное сливочное масло.

Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

2. Взбить миксером до однородной смеси.

Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

3. Засыпать муку.

4. Снова все хорошо перемешать до однородности.

Что сделать, чтобы тесто для тонких блинов было однородным и без комочков: делимся секретом

5. Блинчики жарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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