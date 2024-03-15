Молоко – беспроигрышная основа для теста на тонкие золотистые блины. Тесто получается густым, отлично жарится. Но для того, чтобы все ингредиенты хорошо сочетались, и в тесте не было комочков – не забудьте одну важную деталь.

Идея приготовления идеальных тонких блинчиков на молоке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. В сахар с яйцами и солью нужно добавить немного теплой воды, а затем взбивать.

Ингредиенты:

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яйца – 2 шт.

молоко – 150 мл.

теплая вода – 100 мл.

сливочное масло – 30 г

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

мука – 100 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль, тёплую воду, молоко, растопленное сливочное масло.

2. Взбить миксером до однородной смеси.

3. Засыпать муку.

4. Снова все хорошо перемешать до однородности.

5. Блинчики жарить на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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