Картофель всегда найдется в каждом доме, а потому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Одним из таких блюд является картофель по-деревенски. А для того, чтобы он получился хрустящим извне и нежным внутри, стоит попробовать один простой лайфхак.

Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящего запеченного картофеля по-деревенски, в котором минимум калорий.

Ингредиенты:

картофель

масло растительное

специи

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Способ приготовления:

1. Не очищая от кожуры, порезать картофель толстыми брусочками.

2. Переложить картофель в емкость, залить крутым кипятком и накрыть крышкой. Оставить так на 10 минут. Таким образом из картофеля выйдет лишний крахмал.

3. Слить воду и подсушить картофель полотенцем.

4. Добавить специи и растительное масло.

5. Выложить картофель на противень.

6. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

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