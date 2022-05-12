Что сделать перед запеканием, чтобы картофель был хрустящим: лайфхак
Картофель всегда найдется в каждом доме, а потому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Одним из таких блюд является картофель по-деревенски. А для того, чтобы он получился хрустящим извне и нежным внутри, стоит попробовать один простой лайфхак.
Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящего запеченного картофеля по-деревенски, в котором минимум калорий.
Ингредиенты:
картофель
масло растительное
специи
Способ приготовления:
1. Не очищая от кожуры, порезать картофель толстыми брусочками.
2. Переложить картофель в емкость, залить крутым кипятком и накрыть крышкой. Оставить так на 10 минут. Таким образом из картофеля выйдет лишний крахмал.
3. Слить воду и подсушить картофель полотенцем.
4. Добавить специи и растительное масло.
5. Выложить картофель на противень.
6. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
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