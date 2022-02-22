Что сделать с авокадо, чтобы оно созрело всего за один день: лайфхак

Очень часто бывает так, что купленное авокадо оказалось неспелым. Впрочем, этот процесс с легкостью можно ускорить в домашних условиях. Самое главное то, что это никоим образом не влияет на качество продукта, а созревший фрукт очень порадует приятным вкусом и ароматом.

Диетолог Марина (dietolog_kyiv) на своей странице в Instagram поделилась лайфхаком, который поможет ускорить процесс созревания авокадо. А также рассказала, как приготовить вкусную намазку из авокадо на бутерброды и тосты.

Как оказывается, авокадо обладает свойством созревать уже после сбора. И именно поэтому на полки магазинов фрукт часто попадает зеленым и твердым.

По словам эксперта, авокадо требуется примерно 4-6 дней на созревание. Но для того чтобы сократить этот срок до 1 дня, нужно воспользоваться лайфхаком.

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Для этого нужно положить авокадо в картонный пакет вместе с бананом или яблоком. Дело в том, что в замкнутом пространстве овощи и фрукты выделяют этилен – важное соединение, помогающее в созревании. А именно бананы или яблоки выделяют его в три раза больше.

Если вы все же решите воспользоваться таким способом, диетолог советует периодически открывать пакет и выпускать оттуда воздух.

А для того чтобы приготовить вкусную намазку из авокадо, понадобятся такие ингредиенты:

авокадо

зелень

соль, специи

сок лайма

конопляные семена

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Размять авокадо.

2. Измельчить зелень. Добавить в авокадо.

3. Добавить соль, специи, семена.

4. Заправить оливковым и соком лайма.

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