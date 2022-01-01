Что съесть, чтобы хорошо чувствовать себя после новогоднего застолья: советы специалиста

Безусловно, – "Шубу" и оливье на новогоднем столе никто не отменял, но если все блюда будут только такими – вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому нужно подготовить пищу, которая положительно повлияет на организм после празднования и вернет вас к жизни.

Советами по послепраздничному меню поделилась семейний врач Марина Сикорская на своей странице в Instagram.

На столе должно быть много жидкости

Преимущество – минеральная негазированная вода. Она позволит не допустить обезвоживания и конечно компоты.

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Предпочтите салаты из свежих овощей с растительным маслом

Одного "тяжелого" салата с майонезом, даже если он домашний, вполне хватит. Таким образом, уменьшатся риски тяжести в желудочно-кишечном тракте.

Мясо и рыбу лучше запекать, а не жарить.

Выбирать те части мяса, которые более диетические. Можно добавить вкусный соус.

Что делать, если все же к утру состояние не очень:

1. Употребляйте большое количество жидкости (вода, компот, чай). Чтобы быстрее прошла интоксикация, организма и не было обезвоживания.

2. Сделайте себе "разгрузочный" день после застолья. Голодать не нужно, но пища должна быть легкой для усвоения.

3. Прогуляться обязательно на открытом воздухе. Легкие физические нагрузки, типа кардио скорее приведут ваш организм в порядок.

4. Не стоит пить литрами рассол с утра. Он не облегчит ваше общее состояние, а наоборот – может ухудшить. За счет большого содержания соли это средство впитывает воду и может привести к еще большему обезвоживанию.

5. Сорбенты тоже не помогут. От них следует отказаться.

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