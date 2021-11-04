Как сделать бутерброд полезным: новые идеи небанальных намазок

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,1 т.
Как сделать бутерброд полезным: новые идеи небанальных намазок

Обычно бутерброды ассоциируются с быстрым и не очень полезным перекусом, на который не советуют налегать. Однако, если выбрать правильный хлеб и варианты намазок, бутерброд может стать частью здорового, сбалансированного и вкусного рациона.

Нутрициолог Анна Копусь поделилась вариантами полезных намазок на хлеб. Опубликовано на странице в Instagram.

Кисломолочный творог + морская соль + зелень

При этом если творог слишком сух, то можно размять его с греческим йогуртом.

Бутерброды с сыром и зеленью
Видео дня

Тунец в собственном соке + авокадо + вареное яйцо + оливки + укроп + сухой чеснок + морская соль

Бутерброды с тунцом

Авокадо + оливковое масло + помидоры черри + копченая паприка + морская соль

Бутерброды с авокадо и помидорами

Печень трески + вареное яйцо + брынза + зеленый лук + укроп + морская соль

Бутерброды с печенью трески и брынзой

Кисломолочный творог + сливки + ягоды + ваниль + мед

При подаче можно посыпать орешками

Бутерброды с ягодами и сыром

Авокадо+какао+кокосовое масло+мед+ваниль

Бутерброды с авокадо и медом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты