Как сделать бутерброд полезным: новые идеи небанальных намазок
Обычно бутерброды ассоциируются с быстрым и не очень полезным перекусом, на который не советуют налегать. Однако, если выбрать правильный хлеб и варианты намазок, бутерброд может стать частью здорового, сбалансированного и вкусного рациона.
Нутрициолог Анна Копусь поделилась вариантами полезных намазок на хлеб. Опубликовано на странице в Instagram.
Кисломолочный творог + морская соль + зелень
При этом если творог слишком сух, то можно размять его с греческим йогуртом.
Тунец в собственном соке + авокадо + вареное яйцо + оливки + укроп + сухой чеснок + морская соль
Авокадо + оливковое масло + помидоры черри + копченая паприка + морская соль
Печень трески + вареное яйцо + брынза + зеленый лук + укроп + морская соль
Кисломолочный творог + сливки + ягоды + ваниль + мед
При подаче можно посыпать орешками
Авокадо+какао+кокосовое масло+мед+ваниль
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