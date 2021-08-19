Что святят на яблочный Спас: обязательные составляющие корзины в храм

В Украине 19 августа отмечают большой и светлый праздник Преображения Господнего или второй Яблочный Спас. В этот день обязательно нужно идти в храм, чтобы освятить фрукты и овощи.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты обязательно должны быть в корзине в этот день, чтобы освятить и съесть их.

Обычно в этот день в храм несут:

яблоки

груши

сливы

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виноград

груши

персики

абрикосы

Также можно даже дыни и арбузы. Обязательно возьмите мед, хлеб, а также грибы.

В корзину можно добавить цветы, колоски пшеницы.

Стоит отметить, что в этот день категорически нельзя брать с собой в храм – алкогольные напитки, мясо и мясные блюда.

Важно, что есть фрукты и овощи в этот день до того, как освятите их – нельзя.

В этот день стоит готовить вкусные блюда из яблок, меда, мака, например, ароматные пироги, маковые блины, яблочные штрудели, пирожки, шарлотку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда обязательно нужно готовить на Яблочный Спас дома, а также сколько именно должно быть блюд на столе в этот день.

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