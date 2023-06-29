Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких, вкусных блюд, среди которых очень популярные – суп, рагу, салаты, икра. Еще их можно тушить с мясом, соусами, запекать в духовке, жарить на сковороде, фаршировать мясом, сыром.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом блюда "Аммотричано", основа которого – кабачки, фаршированные куриным филе, с луком и чесноком.

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Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Помидоры – 2 шт.

Бальзамический уксус – по вкусу

Куриное филе – 200-300 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки разрежьте вдоль и с помощью ложки достаньте серединку. Все овощи мелко порежьте.

2. На разогретой сковороде обжарьте 1-2 минуты мелко порубленное куриное филе. Добавьте лук, чеснок, уксус и кабачки, готовьте 3-5 минут.

3. Добавьте помидоры и еще 3-5 минут готовьте, пока не испарится жидкость.

4. Готовой начинкой наполните кабачки (их предварительно можно посолить изнутри) и запекайте 15 минут при 180 С.

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