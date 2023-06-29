Что такое "Аммотричано" и из чего приготовить бюджетное блюдо: делимся простым рецептом
Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких, вкусных блюд, среди которых очень популярные – суп, рагу, салаты, икра. Еще их можно тушить с мясом, соусами, запекать в духовке, жарить на сковороде, фаршировать мясом, сыром.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом блюда "Аммотричано", основа которого – кабачки, фаршированные куриным филе, с луком и чесноком.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Помидоры – 2 шт.
- Бальзамический уксус – по вкусу
- Куриное филе – 200-300 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки разрежьте вдоль и с помощью ложки достаньте серединку. Все овощи мелко порежьте.
2. На разогретой сковороде обжарьте 1-2 минуты мелко порубленное куриное филе. Добавьте лук, чеснок, уксус и кабачки, готовьте 3-5 минут.
3. Добавьте помидоры и еще 3-5 минут готовьте, пока не испарится жидкость.
4. Готовой начинкой наполните кабачки (их предварительно можно посолить изнутри) и запекайте 15 минут при 180 С.
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