Что такое "Аммотричано" и из чего приготовить бюджетное блюдо: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
816
Рецепт блюда

Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких, вкусных блюд, среди которых очень популярные – суп, рагу, салаты, икра. Еще их можно тушить с мясом, соусами, запекать в духовке, жарить на сковороде, фаршировать мясом, сыром. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом блюда "Аммотричано", основа которого – кабачки, фаршированные куриным филе, с луком и чесноком. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Помидоры – 2 шт. 
  • Бальзамический уксус – по вкусу
  • Куриное филе – 200-300 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки разрежьте вдоль и с помощью ложки достаньте серединку. Все овощи мелко порежьте. 

Кабачки для блюда

2. На разогретой сковороде обжарьте 1-2 минуты мелко порубленное куриное филе. Добавьте лук, чеснок, уксус и кабачки, готовьте 3-5 минут. 

Филе для начинки

3. Добавьте помидоры и еще 3-5 минут готовьте, пока не испарится жидкость.

Приготовление блюда

4. Готовой начинкой наполните кабачки (их предварительно можно посолить изнутри) и запекайте 15 минут при 180 С.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты