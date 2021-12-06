Что такое аранчини: идея простой закуски на новогодний стол
Аранчини – это традиционное блюдо сицилийской кухни. Оно представляет собой рисовые шарики, которые начиняют мясом, моцареллой, томатным соусом и горошком. Иногда – используют один из продуктов. Перед самым приготовлением шарики обкатывают в панировке.
С чем вы захотите приготовить аранчини – не имеет особого значения. Ведь закуска в любом случае получается очень вкусной и с легкостью сможет украсить праздничный стол.
Редакция FoodOboz поделится вариантами приготовления закуски аранчини.
Аранчини с моцареллой на рецепту cookomama. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
отварной рис – 400 г
лук – 2 шт
яйца – 3 шт
мука – 3 ст. л.
моцарелла – 150 г
сухари панировочные
специи
сок лимона
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и обжарить до золотистого цвета.
2. К рису добавить лук, 2 яйца, специи и сок лимона. Просеять муку. Перемешать.
3. Сформировать небольшие шарики, завернув в каждый из них кубик моцареллы.
4. Взбить яйцо с мукой.
5. Обвалять шарики сначала в яичной массе, затем – в сухарях.
6. Жарить в большом количестве растительного масла в течение 4-5 минут.
Если вы вдруг не очень любите рис, существует и другая вариация аранчини. Рецептом поделилась oksana._sereda. Она советует приготовить закуску на основе куриного филе, соединив его с шампиньонами. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт
шампиньоны – 200 г
лук – 1 шт
твердый сыр – 150 г
яйца – 2 шт
майонез
зелень
Для панировки:
яйца – 2 шт
мука
сухари для панировки
Способ приготовления:
1. Отварить филе в подсоленной воде, после чего охладить и мелко порезать.
2. Порезать шампиньоны и лук и обжарить.
3. Сыр натереть на терке.
4. Соединить все ингредиенты и сформировать шарики. Выложить их на доску, завернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
5. Тем временем приготовить панировку: взбить яйца с мукой.
6. Обвалять шарики сначала в яичной массе, после чего в сухарях.
7. Жарить в большом количестве растительного масла.
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