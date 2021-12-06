Что такое аранчини: идея простой закуски на новогодний стол

Аранчини – это традиционное блюдо сицилийской кухни. Оно представляет собой рисовые шарики, которые начиняют мясом, моцареллой, томатным соусом и горошком. Иногда – используют один из продуктов. Перед самым приготовлением шарики обкатывают в панировке.

С чем вы захотите приготовить аранчини – не имеет особого значения. Ведь закуска в любом случае получается очень вкусной и с легкостью сможет украсить праздничный стол.

Редакция FoodOboz поделится вариантами приготовления закуски аранчини.

Аранчини с моцареллой на рецепту cookomama. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

отварной рис – 400 г

лук – 2 шт

яйца – 3 шт

мука – 3 ст. л.

моцарелла – 150 г

сухари панировочные

специи

сок лимона

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить до золотистого цвета.

2. К рису добавить лук, 2 яйца, специи и сок лимона. Просеять муку. Перемешать.

3. Сформировать небольшие шарики, завернув в каждый из них кубик моцареллы.

4. Взбить яйцо с мукой.

5. Обвалять шарики сначала в яичной массе, затем – в сухарях.

6. Жарить в большом количестве растительного масла в течение 4-5 минут.

Если вы вдруг не очень любите рис, существует и другая вариация аранчини. Рецептом поделилась oksana._sereda. Она советует приготовить закуску на основе куриного филе, соединив его с шампиньонами. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

твердый сыр – 150 г

яйца – 2 шт

майонез

зелень

Для панировки:

яйца – 2 шт

мука

сухари для панировки

Способ приготовления:

1. Отварить филе в подсоленной воде, после чего охладить и мелко порезать.

2. Порезать шампиньоны и лук и обжарить.

3. Сыр натереть на терке.

4. Соединить все ингредиенты и сформировать шарики. Выложить их на доску, завернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

5. Тем временем приготовить панировку: взбить яйца с мукой.

6. Обвалять шарики сначала в яичной массе, после чего в сухарях.

7. Жарить в большом количестве растительного масла.

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