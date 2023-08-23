Гибаница – это традиционный сербский пирог, полюбившийся во всем балканском полуострове. Его готовят как для ежедневного, так и подают на праздничный стол. В основе блюда – тесто фило, а также начинка в виде кисломолочного и твердого сыра. Он выходит очень мягким, сочным и однозначно понравится каждому.

Популярная блоггер Саша Бо (sashaabo) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырной гибаницы из теста фило.

Ингредиенты:

тесто фило – 10 листов

творог 5% – 300 г

любой другой твердый сыр – 200 г

сметана 20% – 100 г

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яйца – 4 шт

сливочное масло – 50 г

кунжут

Способ приготовления:

1. Для начала нужно разбить в миску яйца, добавить творог и сметану, посолить. Тщательно перемешать массу до однородности.

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. Дно формы смазать сливочным маслом. Выложить два листа теста, тоже смазывая каждый маслом. Посыпать тертым сыром.

4. Далее каждый лист теста поочередно опустить в миску с начинкой и выложить в форму друг к другу в виде круга. Повторить так со всеми листами.

5. Сверху пирог накрыть листом теста (или двумя), смазать маслом и желтком. Посыпать кунжутом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

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