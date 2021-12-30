Что такое "гоголь-моголь" и почему в Европе его пьют на Рождество: лучший рецепт напитка

Изумительный и по-настоящему праздничный напиток – гоголь-моголь. Его основой являются взбитые яичные желтки и сахар, а также можно добавлять в нему ром, вино, виски, соки, мед.

Редакция FoodOboz делится с вами историей и рецептом самого вкусного, праздничного напитка, который и вы сможете приготовить дома всего за 20 минут.

Немного истории напитка "гоголь-моголь"

Первый зарегистрированный рецепт этого напитка относится к 1775 году. Как гласит история, ранее британцы пили напиток, главными его ингредиентами были: горячее молоко, эль и специи. Но, однажды в напиток добавили алкоголь и напиток получил удивительный вкус, аромат и хранить его можно было дольше в холодильнике.

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Существует еще одна легенда возникновения напитка: изобретение коктейля немцы приписывают немецкому кондитеру Манфреду Кекенбауэру который якобы во время экспериментов по консервированию сладостей сделал этот вкусный напиток.

Почему "гоголь-моголь" считается рождественским напитком

Стоит отметить, что изначально его подавали теплым, а также потому, что в течение года было трудно найти специи и определенные спиртные напитки, поэтому его и пили на Рождество как особое угощение.

Рецепт классического коктейля от фуд фотографа Алины

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Молоко – 1 стакан

Сахар – 1 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очень аккуратно отделите желток от белка.

2. В отдельной емкости взбейте желток с медом, добавьте лимонный сок и молоко.

3. Налейте напиток в бокал.

4. В отдельной емкости взбейте белок вместе с сахаром и выложите уже взбитый белок на напиток.

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