Что такое "гоголь-моголь" и почему в Европе его пьют на Рождество: лучший рецепт напитка
Изумительный и по-настоящему праздничный напиток – гоголь-моголь. Его основой являются взбитые яичные желтки и сахар, а также можно добавлять в нему ром, вино, виски, соки, мед.
Редакция FoodOboz делится с вами историей и рецептом самого вкусного, праздничного напитка, который и вы сможете приготовить дома всего за 20 минут.
Немного истории напитка "гоголь-моголь"
Первый зарегистрированный рецепт этого напитка относится к 1775 году. Как гласит история, ранее британцы пили напиток, главными его ингредиентами были: горячее молоко, эль и специи. Но, однажды в напиток добавили алкоголь и напиток получил удивительный вкус, аромат и хранить его можно было дольше в холодильнике.
Существует еще одна легенда возникновения напитка: изобретение коктейля немцы приписывают немецкому кондитеру Манфреду Кекенбауэру который якобы во время экспериментов по консервированию сладостей сделал этот вкусный напиток.
Почему "гоголь-моголь" считается рождественским напитком
Стоит отметить, что изначально его подавали теплым, а также потому, что в течение года было трудно найти специи и определенные спиртные напитки, поэтому его и пили на Рождество как особое угощение.
Рецепт классического коктейля от фуд фотографа Алины
Ингредиенты:
Яйцо куриное – 1 шт.
Молоко – 1 стакан
Сахар – 1 ст. л.
Мед – 3 ст. л.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Очень аккуратно отделите желток от белка.
2. В отдельной емкости взбейте желток с медом, добавьте лимонный сок и молоко.
3. Налейте напиток в бокал.
4. В отдельной емкости взбейте белок вместе с сахаром и выложите уже взбитый белок на напиток.
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