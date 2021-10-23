Что такое гуакамоле и как его правильно приготовить

Гуакамоле – это популярный густой соус, который пришел к нам из мексиканской кухни. Традиционно его готовят на основе авокадо и обязательно лаймового сока. Главным преимуществом закуски является то, что для ее приготовления нужно несколько ингредиентов, а уже буквально через 10 минут гуакамоле можно спокойно подавать к столу.

Редакция FoodOboz подготовила классический рецепт гуакамоле, которым поделилось издание Downshiftology.

Существует легенда, что основной ингредиент гуакамоле – авокадо – впервые попробовала принцесса народа майя. Еще тогда плод считался не съедобным, поэтому за смелость девушку наградили длительной молодостью, силой и красивыми детьми.

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Говорят, что приблизительная вариация современного гуакамоле появилась у мексиканского народа ацтеков еще в 12 веке. По преданию рецепт соуса ацтекам предложил бог искусств. Но точные пропорции и ингредиенты до сих пор остаются неизвестными. Поэтому, на протяжении веков мексиканцы видоизменяли и усовершенствовали рецепт гуакамоле.

Классический гуакамоле

Ингредиенты:

Авокадо

Сок лайма

Лук

Помидоры

Кинза

Халапеньо

Чеснок

Соль

Способ приготовления:

Очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Размять с помощью вилки. Измельчить помидоры, чеснок и лук. Смешать мякоть авокадо и овощи. Налить свежевыжатый сок лайма. Добавить специи.

Хитрости по выбору овощей

Авокадо: должен быть зрелый и одновременно твердый.

Помидоры: выбирать наименее сочные, чтобы соус не был водянистым.

Лук: традиционно для соуса используют желтый лук.

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