Хашлама – блюдо армянской, грузинской кухни, для приготовления которого используется говядина, жирная баранина, телятина и другое мясо, а также овощи и все это тушится практически в собственном соке, с добавлением небольшого количества жидкости.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда "Хашлама", которое будет очень сытным, и при этом готовится элементарно.

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Ингредиенты:

свина (мясные ребра или вырезка, можно и то, и то) — 1,5 кг,

масло для жарки

картофель – 6-7 шт.

баклажаны – 2 шт.

сладкий перец – 3 шт.

помидоры – 5-6 шт.

морковь – 1-2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 5-6 зуб.

вода – 500 мл

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте крупными кусками.Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла. Выложите мясо, щедро посыпьте специями и поджарьте мясо до золотистости на сильном огне. Выключите и охладите.

2. Мясо посолите, выложите сверху слоем порезанного полукольцами лука, далее слой моркови и чеснок, слой крупно порезанного картофеля, посолите, поперчите. Далее слой крупно нарезанного перца, баклажанов, посолите, поперчите. Слой помидор-чери, если нет, можно порезать на 4 обычных помидора. Влейте воду, накрыть крышкой и готовьте, пока не закипит, после огонь сделайте на минимум и тушите 2 часа. Блюдо не перемешивается!

3. Через два часа попробуйте мясо на готовность. Если не готово, тушите еще. Если готово, добавьте чеснок, аккуратно перемешайте, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Подавайте с мелко нарубленной зеленью.

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