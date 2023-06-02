Лабне – это самый простой в приготовлении сыр, который можно сделать в домашних условиях. В его основе всего два ингредиента – йогурт и соль, но по желанию можно каждый раз дополнять другими специями и тогда вкус будет также разный.

Фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-сыра лабне с йогуртом, солью и специями.

Ингредиенты:

йогурт греческий – 1 п

соль щепотка

сухой чеснок

специи (паприка, кориандр, зира, орегано, чабрец, сушеная зелень – экспериментируйте по желанию)

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Способ приготовления:

1. К йогурту добавить щепотку соли и сухой чеснок. Тщательно перемешать все.

2. Получившуюся массу выложить на полотенце или марлю и установить на сито. Сверху установить фитиль или положить что-то тяжелое и оставить в таком виде на ночь в холодильнике.

3. За это время должна стечь вся лишняя жидкость, а масса стать густой и лепиться в один комок. Это свидетельствует о готовности крем-сыра.

4. Далее можно переложить в контейнер, делать тосты и бутерброды. Обязательно хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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