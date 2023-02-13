Что такое луковички и как их приготовить: старинный рецепт
Луковички – это старинное печенье с маком и луком, автором которого была известный повар 20 века Дарья Цвек. Это очень простой и небанальный вариант сладкой выпечки. Печенье получается очень хрустящее, вкусное и имеет пряный аромат.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась старинным рецептом печенья с луком и маком.
Ингредиенты:
- лук – 3 шт
- мука – 220 г
- сливочное масло – 100 г
- сухой мак – 4 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 1\3 ч. л.
- яйца – 2 шт + 1 шт для смазки
Способ приготовления:
1. Лук нарезать и обжарить до золотистости. Охладить.
2. В глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и мак. Натереть холодное масло и перетереть до состояния крошки.
3. Добавить лук и снова перетереть руками.
4. Добавить яйца и замесить тесто. Раскатать его и нарезать в виде квадратиков или ромбов. Выложить на противень и охладить в морозилке 15 минут или в холодильнике 30 минут.
5. Перед выпечкой смазать печенье яйцом. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: