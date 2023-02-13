Что такое луковички и как их приготовить: старинный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что такое луковички и как их приготовить: старинный рецепт

Луковички – это старинное печенье с маком и луком, автором которого была известный повар 20 века Дарья Цвек. Это очень простой и небанальный вариант сладкой выпечки. Печенье получается очень хрустящее, вкусное и имеет пряный аромат.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась старинным рецептом печенья с луком и маком.

Рецепт печенья с маком и луком

Ингредиенты:

  • лук – 3 шт
  • мука – 220 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сухой мак – 4 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 1\3 ч. л.
  • яйца – 2 шт + 1 шт для смазки
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Способ приготовления:

1. Лук нарезать и обжарить до золотистости. Охладить.

2. В глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, соль и мак. Натереть холодное масло и перетереть до состояния крошки.

Как приготовить песочное печенье с луком и маком

3. Добавить лук и снова перетереть руками.

4. Добавить яйца и замесить тесто. Раскатать его и нарезать в виде квадратиков или ромбов. Выложить на противень и охладить в морозилке 15 минут или в холодильнике 30 минут.

Луковое печенье

5. Перед выпечкой смазать печенье яйцом. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.

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