Что такое мачанка и как приготовить ее из крапивы: традиционный закарпатский рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что такое мачанка и как приготовить ее из крапивы: традиционный закарпатский рецепт

Мачанка – это традиционное закарпатское блюдо, в основе которого чаще всего – сметана или любые другие молочные продукты и мука. Простыми словами – это густая подлива, в которую вмокали хлеб. Готовят мачанку из грибов, мяса и на травах – из крапивы, щавеля, укропа, петрушки и даже чабреца.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закарпатского мачанки из крапивы.

Рецепт мачанки из крапивы

Ингредиенты:

  • крапива (молодая) – 200-300 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • яйца – 1-2 шт
  • сметана – 200 г
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  • молоко – 200 мл (или сливки)
  • мука – 1 ст. л.
  • соль, перец, овощная приправа

Способ приготовления:

1. Для начала нарвать молодую крапиву и тщательно вымыть.

2. После этого отварить крапиву в кипящей воде (достаточно 1-2 минуты) или просто полить ее кипятком. Переложить в дуршлаг и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

Что приготовить из крапивы

3. Измельчить лук и чеснок, обжарить овощи до мягкости.

4. Измельчить крапиву и добавить к овощам. Жарить 3-5 минут на слабом огне под крышкой.

Мачанка из крапивы

5. Смешать яйца, сметану, молоко, муку и специи. Вылить массу на сковороду и довести до кипения, постоянно помешивая. Сразу снять с огня. Готово!

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