Мачанка – это традиционное закарпатское блюдо, в основе которого чаще всего – сметана или любые другие молочные продукты и мука. Простыми словами – это густая подлива, в которую вмокали хлеб. Готовят мачанку из грибов, мяса и на травах – из крапивы, щавеля, укропа, петрушки и даже чабреца.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закарпатского мачанки из крапивы.

Ингредиенты:

крапива (молодая) – 200-300 г

лук – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

яйца – 1-2 шт

сметана – 200 г

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молоко – 200 мл (или сливки)

мука – 1 ст. л.

соль, перец, овощная приправа

Способ приготовления:

1. Для начала нарвать молодую крапиву и тщательно вымыть.

2. После этого отварить крапиву в кипящей воде (достаточно 1-2 минуты) или просто полить ее кипятком. Переложить в дуршлаг и оставить, чтобы стекла лишняя вода.

3. Измельчить лук и чеснок, обжарить овощи до мягкости.

4. Измельчить крапиву и добавить к овощам. Жарить 3-5 минут на слабом огне под крышкой.

5. Смешать яйца, сметану, молоко, муку и специи. Вылить массу на сковороду и довести до кипения, постоянно помешивая. Сразу снять с огня. Готово!

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