Манники – это жареные пирожки из отварной манной крупы. Чаще всего их готовят в Полтавской области. Изделия держат форму за счет того,что готовятся из горячей каши, поэтому формировать их нужно очень быстро.

Идея приготовления домашних манников опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Внутрь можно положить любую начинку.

Ингредиенты для теста:

500 мл молока

6,5-7 ст.л. манки

щепотка соли

сахар – по вкусу (1 ст.л.)

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Ингредиенты для начинки:

200 г сыра

1 яйцо

сахар – по вкусу

Может быть любая другая начинка

Дополнительно:

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Подготовить начинку – все компоненты перемешать.

2. Смешать манку, соль и сахар.

3. Молоко довести до кипения.

4. Постоянно помешивая, всыпать тоненькой струйкой манку.

5. Варить примерно 5 минут до густой каши.

6. Рабочую поверхность присыпать мукой.

7. Выложить несколько ложек каши.

8. В центр каждой положить начинку и, присыпая руки мукой, быстро слепить кругленькие пирожки.

9. Кастрюлю с кашей все время закрывать крышкой – каша не должна остывать. Таким образом, приготовить все манники.

10. В сковороде разогреть сливочное масло.

11. Окунуть каждый манник в яйцо и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

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