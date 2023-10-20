Что такое манники и как их приготовить: делимся технологией
Манники – это жареные пирожки из отварной манной крупы. Чаще всего их готовят в Полтавской области. Изделия держат форму за счет того,что готовятся из горячей каши, поэтому формировать их нужно очень быстро.
Идея приготовления домашних манников опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Внутрь можно положить любую начинку.
Ингредиенты для теста:
- 500 мл молока
- 6,5-7 ст.л. манки
- щепотка соли
- сахар – по вкусу (1 ст.л.)
Ингредиенты для начинки:
- 200 г сыра
- 1 яйцо
- сахар – по вкусу
Может быть любая другая начинка
Дополнительно:
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Подготовить начинку – все компоненты перемешать.
2. Смешать манку, соль и сахар.
3. Молоко довести до кипения.
4. Постоянно помешивая, всыпать тоненькой струйкой манку.
5. Варить примерно 5 минут до густой каши.
6. Рабочую поверхность присыпать мукой.
7. Выложить несколько ложек каши.
8. В центр каждой положить начинку и, присыпая руки мукой, быстро слепить кругленькие пирожки.
9. Кастрюлю с кашей все время закрывать крышкой – каша не должна остывать. Таким образом, приготовить все манники.
10. В сковороде разогреть сливочное масло.
11. Окунуть каждый манник в яйцо и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
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