Что такое полента и как ее правильно готовить дома: советы от Евгения Клопотенко
Полента – традиционное итальянское блюдо, основой которого является – кукурузная крупа. Ее можно варить на молоке, на воде, добавлять сливки, сметану. Но все же лучше всего делать это блюдо на воде.
Рецептом и советами приготовления вкусного блюда поделился на своем YouTube-канале кулинар Евгений Клопотенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кулинар отметил, что главное в процессе приготовления – это не переставать помешивать кашу в течение всего времени, потому что стоит отвлечься на минутку – и каша может быстро пригореть.
Ингредиенты:
вода – 600 мл
кукурузная крупа – 300 г
вяленные томаты – 8 шт.
сыр твердый – 185 г
чеснок – 1 зуб.
базилик – 1 веточка
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Налейте в сотейник воду, добавьте кукурузную крупу и чеснок, поставьте на огонь и варите около 5-7 минут. Обязательно мешайте кашу, чтобы она не пригорела.
2. После – достаньте из каши чеснок.
3. Нарежьте томаты, сыр натрите на крупной терке, добавьте в кашу, перемешайте, посолите, поперчите.
4. Форму для запекания смажьте маслом, переложите туда готовое тесто и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.
Блюдо будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде с базиликом.
"Поленту можно порезать на удобные небольшие кусочки и есть вместе с каким-то соусом", – отметил Клопотенко.
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