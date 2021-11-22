Что такое полента и как ее правильно готовить дома: советы от Евгения Клопотенко

Полента – традиционное итальянское блюдо, основой которого является – кукурузная крупа. Ее можно варить на молоке, на воде, добавлять сливки, сметану. Но все же лучше всего делать это блюдо на воде.

Рецептом и советами приготовления вкусного блюда поделился на своем YouTube-канале кулинар Евгений Клопотенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кулинар отметил, что главное в процессе приготовления – это не переставать помешивать кашу в течение всего времени, потому что стоит отвлечься на минутку – и каша может быстро пригореть.

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Ингредиенты:

вода – 600 мл

кукурузная крупа – 300 г

вяленные томаты – 8 шт.

сыр твердый – 185 г

чеснок – 1 зуб.

базилик – 1 веточка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Налейте в сотейник воду, добавьте кукурузную крупу и чеснок, поставьте на огонь и варите около 5-7 минут. Обязательно мешайте кашу, чтобы она не пригорела.

2. После – достаньте из каши чеснок.

3. Нарежьте томаты, сыр натрите на крупной терке, добавьте в кашу, перемешайте, посолите, поперчите.

4. Форму для запекания смажьте маслом, переложите туда готовое тесто и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.

Блюдо будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде с базиликом.

"Поленту можно порезать на удобные небольшие кусочки и есть вместе с каким-то соусом", – отметил Клопотенко.

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