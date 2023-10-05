Что такое релеш и как приготовить его из свеклы: рецепт бюджетной и вкусной закуски
Релиш – это вкусный и оригинальный соус, в основе которого – кусочки овощей и фруктов. Его можно использовать так же, как намазку и есть с тостами или бутербродами, а также в качестве приправы к основным блюдам.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом релиша из свеклы и яблок.
Ингредиенты:
- свекла вареная – 2 шт
- яблоко зеленое – 1 шт
- груша – 2 шт
- тертый имбирь – 1 ч. л.
- яблочный уксус – 3 ст. л.
- гвоздика – 4 шт
- сок 1\2 лимона
- молотый кумин – 1\2 ч. л.
- корица – 1\2 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Заранее нужно отварить свеклу до готовности и в готовом виде натереть на крупную терку. Также натереть на терке яблоки. Груши порезать кубиками.
2. Подготовленные фрукты и свеклу переложить в кастрюлю, добавить имбирь, уксус, гвоздику, сок лимона, кумин, корицу и соль. Поставить все на огонь и варить на слабом огне 25-30 минут.
3. На этом этапе снять релеш с плиты и охладить. После этого переложить в стеклянную банку и поставить в холодильник.
4. Готовый релеш есть с хлебом или бриошем, также можно добавлять в бургеры или роллы. Приятного аппетита!
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