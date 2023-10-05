Релиш – это вкусный и оригинальный соус, в основе которого – кусочки овощей и фруктов. Его можно использовать так же, как намазку и есть с тостами или бутербродами, а также в качестве приправы к основным блюдам.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом релиша из свеклы и яблок.

Ингредиенты:

свекла вареная – 2 шт

яблоко зеленое – 1 шт

груша – 2 шт

тертый имбирь – 1 ч. л.

яблочный уксус – 3 ст. л.

Видео дня

гвоздика – 4 шт

сок 1\2 лимона

молотый кумин – 1\2 ч. л.

корица – 1\2 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. Заранее нужно отварить свеклу до готовности и в готовом виде натереть на крупную терку. Также натереть на терке яблоки. Груши порезать кубиками.

2. Подготовленные фрукты и свеклу переложить в кастрюлю, добавить имбирь, уксус, гвоздику, сок лимона, кумин, корицу и соль. Поставить все на огонь и варить на слабом огне 25-30 минут.

3. На этом этапе снять релеш с плиты и охладить. После этого переложить в стеклянную банку и поставить в холодильник.

4. Готовый релеш есть с хлебом или бриошем, также можно добавлять в бургеры или роллы. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить соус "Ткемали" из слив.