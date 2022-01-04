Что такое штомп и почему это блюдо заменит пюре: простой рецепт и секреты от Марко Черветти

Необычное и вкусное бельгийское блюдо штомп, основой которого есть картофельное пюре, овощи, бекон, специи и сливки. Готовится оно элементарно, а есть можно на завтрак, обед и ужин.

Кулинар Марко Черветти поделился на своем YouTube-канале рецептом оригинального и сытного блюда, которое вы приготовите всего за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Морковь – 2 шт.

Капуста молодая – ½ шт.

Оливковое масло – 5 г

Сливки или молоко – 90 г

Панчетта – 120 г

Мускатный орех – 0,5 г (по вкусу) ​​​​​​​

Соль – 1 г (по вкусу)

Черный перец – 0,5 г (по вкусу)

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Сливочное масло – 20 г

Оливковое масло – 5 г

Зелень – для декора

Способ приготовления:

1. Помойте картофель и морковь, хорошо отварите, очистите.

2. Капусту также отварите.

3. Переложите готовые овощи в миску и хорошо подавите вилкой.

4. Порежьте кусочками панчетто и обжарьте.

5. Переложите овощи в сковороду к мясу и перемешайте, поперчите, посолите, добавьте сливки.

6. Готовое блюдо можно есть сразу, а также можно переложить в форму, присыпать сыром или сухарями и отправить в духовку.

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