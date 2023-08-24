Таратор – это национальный болгарский суп. Его особенность в том, что он подается холодным, то есть, варить ничего не нужно. Он чем-то напоминает окрошку, но готовится в разы проще и быстрее. Всего 15 минут и вы будете наслаждаться вкусным блюдом.

Фудблогер Наталья Гоптаренко (goptarenkonatali) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного супа таратор, который не нужно варить.

Ингредиенты:

огурец – 2 шт

кефир 2,5% – 0,5 л

укроп – несколько веточек

чеснок – 1 зубчик

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оливковое масло – 2-3 ст. л.

грецкие орехи обжаренные

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть огурцы и натереть их на крупной терке.

2. Укроп также промыть и измельчить.

3. Чеснок очистить и выжать через пресс.

4. Смешать огурцы, укроп и чеснок, посолить и оставить в таком виде на 10 минут.

5. Когда пройдет отведенное время, залить ингредиенты охлажденным кефиром.

6. При подаче посыпать измельченными орехами и сбрызнуть оливковым маслом. Приятного аппетита!

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