Что такое таратор и как его приготовить: рецепт вкусного блюда за 15 минут
Таратор – это национальный болгарский суп. Его особенность в том, что он подается холодным, то есть, варить ничего не нужно. Он чем-то напоминает окрошку, но готовится в разы проще и быстрее. Всего 15 минут и вы будете наслаждаться вкусным блюдом.
Фудблогер Наталья Гоптаренко (goptarenkonatali) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного супа таратор, который не нужно варить.
Ингредиенты:
- огурец – 2 шт
- кефир 2,5% – 0,5 л
- укроп – несколько веточек
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- грецкие орехи обжаренные
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть огурцы и натереть их на крупной терке.
2. Укроп также промыть и измельчить.
3. Чеснок очистить и выжать через пресс.
4. Смешать огурцы, укроп и чеснок, посолить и оставить в таком виде на 10 минут.
5. Когда пройдет отведенное время, залить ингредиенты охлажденным кефиром.
6. При подаче посыпать измельченными орехами и сбрызнуть оливковым маслом. Приятного аппетита!
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