Что такое таратор и как его приготовить: рецепт вкусного блюда за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что такое таратор и как его приготовить: рецепт вкусного блюда за 15 минут

Таратор – это национальный болгарский суп. Его особенность в том, что он подается холодным, то есть, варить ничего не нужно. Он чем-то напоминает окрошку, но готовится в разы проще и быстрее. Всего 15 минут и вы будете наслаждаться вкусным блюдом.

Фудблогер Наталья Гоптаренко (goptarenkonatali) на своей странице в Instagram поделилась рецептом холодного супа таратор, который не нужно варить.

Рецепт супа таратор

Ингредиенты:

  • огурец – 2 шт
  • кефир 2,5% – 0,5 л
  • укроп – несколько веточек
  • чеснок – 1 зубчик
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  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • грецкие орехи обжаренные
  • соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть огурцы и натереть их на крупной терке.

2. Укроп также промыть и измельчить.

Холодный суп таратор

3. Чеснок очистить и выжать через пресс.

4. Смешать огурцы, укроп и чеснок, посолить и оставить в таком виде на 10 минут.

5. Когда пройдет отведенное время, залить ингредиенты охлажденным кефиром.

Суп с зеленью и овощами

6. При подаче посыпать измельченными орехами и сбрызнуть оливковым маслом. Приятного аппетита!

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