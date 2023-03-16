Жайма – это традиционное блюдо казахской кухни. Оно представляет собой тушеное мясо и так называемые "трубы" из теста. Это очень вкусное сочетание, которое готовится легко и из доступных ингредиентов, идеально подойдет на обед или ужин для всей семьи.

В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт жаймы по-казахски, которую вы легко и быстро приготовите.

Ингредиенты:

мука – 350 г

яйцо – 1 шт

соль

растительное масло – 2 ст. л.

вода – 130 мл

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петрушка

мясо – 500 г

лук – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

помидор – 1 шт

соль, перец, паприка

петрушка

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать муку, соль, яйцо и воду. Замесить тесто, оно должно быть мягким и эластичным. Завернуть его в пленку и оставить при комнатной температуре.

2. Тем временем порезать мясо на куски и обжарить с обеих сторон по несколько минут.

3. Нарезать и добавить лук. Жарить до мягкости.

4. Натереть и добавить морковь. Перемешать и жарить несколько минут.

5. Нарезать чеснок и помидоры. Добавить к мясу. Также добавить специи, залить водой и тушить до готовности.

6. Далее нужно присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто. Смазать его растительным маслом и посыпать петрушкой. Порезать тесто сначала в виде полосок, затем – на средние квадраты. Каждый квадрат завернуть в трубочку.

7. Выложить трубочки в готовое мясо и готовить под крышкой еще 20 минут.

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