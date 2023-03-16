Что такое жайма и как ее приготовить: рецепт сытного блюда
Жайма – это традиционное блюдо казахской кухни. Оно представляет собой тушеное мясо и так называемые "трубы" из теста. Это очень вкусное сочетание, которое готовится легко и из доступных ингредиентов, идеально подойдет на обед или ужин для всей семьи.
В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт жаймы по-казахски, которую вы легко и быстро приготовите.
Ингредиенты:
- мука – 350 г
- яйцо – 1 шт
- соль
- растительное масло – 2 ст. л.
- вода – 130 мл
- петрушка
- мясо – 500 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- помидор – 1 шт
- соль, перец, паприка
- петрушка
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста смешать муку, соль, яйцо и воду. Замесить тесто, оно должно быть мягким и эластичным. Завернуть его в пленку и оставить при комнатной температуре.
2. Тем временем порезать мясо на куски и обжарить с обеих сторон по несколько минут.
3. Нарезать и добавить лук. Жарить до мягкости.
4. Натереть и добавить морковь. Перемешать и жарить несколько минут.
5. Нарезать чеснок и помидоры. Добавить к мясу. Также добавить специи, залить водой и тушить до готовности.
6. Далее нужно присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто. Смазать его растительным маслом и посыпать петрушкой. Порезать тесто сначала в виде полосок, затем – на средние квадраты. Каждый квадрат завернуть в трубочку.
7. Выложить трубочки в готовое мясо и готовить под крышкой еще 20 минут.
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