Весной всегда хочется легкой, полезной и питательной пищи. К тому же, для этого есть все необходимые компоненты. А именно – разнообразные овощи и зелень.

Топ-3 идеи свежих весенних блюд опубликованы на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Это салат, заливка из крапивы и сытный рулет.

Салат с черемшей

Ингредиенты:

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свежая черемша

свежий зеленый лук

свежий укроп

5-10 редисок

2-5 вареных в крутые яйца

майонез

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Зелень помыть, измельчить.

2. Яйца почистить, порезать кубиками.

3. У редиса отрезать хвостики, нарезать кружками.

4. Добавить майонез, соль, перец по вкусу.

Заливка из крапивы для мамалыги

Ингредиенты:

свежая молодая крапива

сметана

соль, черный молотый перец

мамалыга

Способ приготовления:

1. Крапивку помыть, измельчить, залить кипятком и оставить на 2-3 минуты.

2. Воду слить, промыть зелень холодной водой, дать немного стечь.

3. Перекладываете в маленькую кастрюлю, добавить несколько столовых ложек сметаны, соль, перец, немного воды и тушить на маленьком огне 5-7 минут после закипания.

4. Этим зеленым соусом с крапивой полить свежий кусочек мамалыги. Крапиву можно заменить шпинатом.

Рулет с сыром и зеленью

Способ приготовления:

пачка слоеного теста

пачка кисломолочного сыра (200-300 г)

яйцо

по 1 маленькому пучечку шпината, укропа, зеленого лука

соль

кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить, раскатать в прямоугольники.

2. Кисломолочный сыр смешать с белком яйца, солью и мелко нарезанной зеленью.

3. Выложить полоской на тесто, закрутить в рулет.

4. Сверху смазать рулет яичным желтком и по желанию посыпать подсушенным кунжутом.

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