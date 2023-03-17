Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд
Весной всегда хочется легкой, полезной и питательной пищи. К тому же, для этого есть все необходимые компоненты. А именно – разнообразные овощи и зелень.
Топ-3 идеи свежих весенних блюд опубликованы на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Это салат, заливка из крапивы и сытный рулет.
Салат с черемшей
Ингредиенты:
- свежая черемша
- свежий зеленый лук
- свежий укроп
- 5-10 редисок
- 2-5 вареных в крутые яйца
- майонез
- соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Зелень помыть, измельчить.
2. Яйца почистить, порезать кубиками.
3. У редиса отрезать хвостики, нарезать кружками.
4. Добавить майонез, соль, перец по вкусу.
Заливка из крапивы для мамалыги
Ингредиенты:
- свежая молодая крапива
- сметана
- соль, черный молотый перец
- мамалыга
Способ приготовления:
1. Крапивку помыть, измельчить, залить кипятком и оставить на 2-3 минуты.
2. Воду слить, промыть зелень холодной водой, дать немного стечь.
3. Перекладываете в маленькую кастрюлю, добавить несколько столовых ложек сметаны, соль, перец, немного воды и тушить на маленьком огне 5-7 минут после закипания.
4. Этим зеленым соусом с крапивой полить свежий кусочек мамалыги. Крапиву можно заменить шпинатом.
Рулет с сыром и зеленью
Способ приготовления:
- пачка слоеного теста
- пачка кисломолочного сыра (200-300 г)
- яйцо
- по 1 маленькому пучечку шпината, укропа, зеленого лука
- соль
- кунжут по желанию
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить, раскатать в прямоугольники.
2. Кисломолочный сыр смешать с белком яйца, солью и мелко нарезанной зеленью.
3. Выложить полоской на тесто, закрутить в рулет.
4. Сверху смазать рулет яичным желтком и по желанию посыпать подсушенным кунжутом.
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