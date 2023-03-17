Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд

Весной всегда хочется легкой, полезной и питательной пищи. К тому же, для этого есть все необходимые компоненты. А именно – разнообразные овощи и зелень.

Топ-3 идеи свежих весенних блюд опубликованы на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Это салат, заливка из крапивы и сытный рулет.

Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд

Салат с черемшей

Ингредиенты:

Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд
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  • свежая черемша
  • свежий зеленый лук
  • свежий укроп
  • 5-10 редисок
  • 2-5 вареных в крутые яйца
  • майонез
  • соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

 

1. Зелень помыть, измельчить.

2. Яйца почистить, порезать кубиками.

3. У редиса отрезать хвостики, нарезать кружками.

4. Добавить майонез, соль, перец по вкусу.

Заливка из крапивы для мамалыги

 

Ингредиенты:

  • свежая молодая крапива
  • сметана
  • соль, черный молотый перец
  • мамалыга

Способ приготовления:

1. Крапивку помыть, измельчить, залить кипятком и оставить на 2-3 минуты.

2. Воду слить, промыть зелень холодной водой, дать немного стечь.

3. Перекладываете в маленькую кастрюлю, добавить несколько столовых ложек сметаны, соль, перец, немного воды и тушить на маленьком огне 5-7 минут после закипания.

4. Этим зеленым соусом с крапивой полить свежий кусочек мамалыги. Крапиву можно заменить шпинатом.

Рулет с сыром и зеленью

Что нужно приготовить именно весной: топ-3 вкусных блюд

Способ приготовления:

  • пачка слоеного теста
  • пачка кисломолочного сыра (200-300 г)
  • яйцо
  • по 1 маленькому пучечку шпината, укропа, зеленого лука
  • соль
  • кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить, раскатать в прямоугольники.

2. Кисломолочный сыр смешать с белком яйца, солью и мелко нарезанной зеленью.

3. Выложить полоской на тесто, закрутить в рулет.

4. Сверху смазать рулет яичным желтком и по желанию посыпать подсушенным кунжутом.

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