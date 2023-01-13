Что приготовить из печени

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Что вкусного приготовить из печени: рецепт очень простой и ароматной закуски
Суфле из печени – это простая альтернатива колбасе и привычному паштету. Суфле обладает очень нежной и приятной консистенцией, его легко намазывать на бутерброды или есть самостоятельно с хлебом.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом печеночного суфле в духовке.
Ингредиенты:
- печень говяжья – 500 г
- лук – 2 шт
- морковь – 1 шт
- яйца – 2 шт
- сливки 10% (молоко) – 100 мл
- мука – 60 г
- соль – 1/3 ст. л.
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Порезать произвольно морковь и лук.
2. Промыть и снять пленку с печени. Порезать.
3. Смолоть через мясорубку овощи и печень.
4. В полученную массу добавить молоко, взбитые яйца, соль и перец. Перемешать.
5. Добавить муку, перемешать. Вылить массу в смазанную маслом форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
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