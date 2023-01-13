Что вкусного приготовить из печени: рецепт очень простой и ароматной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что вкусного приготовить из печени: рецепт очень простой и ароматной закуски

Суфле из печени – это простая альтернатива колбасе и привычному паштету. Суфле обладает очень нежной и приятной консистенцией, его легко намазывать на бутерброды или есть самостоятельно с хлебом.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом печеночного суфле в духовке.

Рецепт суфле из печени в духовке

Ингредиенты:

  • печень говяжья – 500 г
  • лук – 2 шт
  • морковь – 1 шт
  • яйца – 2 шт
  • сливки 10% (молоко) – 100 мл
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  • мука – 60 г
  • соль – 1/3 ст. л.
  • перец черный молотый
Что приготовить из печени

Способ приготовления:

1. Порезать произвольно морковь и лук.

2. Промыть и снять пленку с печени. Порезать.

3. Смолоть через мясорубку овощи и печень.

Как вкусно приготовить печень

4. В полученную массу добавить молоко, взбитые яйца, соль и перец. Перемешать.

5. Добавить муку, перемешать. Вылить массу в смазанную маслом форму.

Суфле из печени в духовке

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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