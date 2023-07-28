Курица и овощи – это идеальное сочетание для сытного и сбалансированного обеда. Самым простым вариантом будет приготовить из таких компонентов запеканку. Все, что нужно сделать – это выложить необходимые компоненты в форму, полить нежным соусом и добавить много сыра. Выходит очень вкусно.

Идеей приготовления полезной и сытной запеканки для обеда поделилась известный блоггер Даша Евтух (dashaevtukh1_3) на своей странице в Instagram. Девушка добавила свои любимые овощи и грибы. Но вы можете поэкспериментировать.

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Способ приготовления запеканки

1. Растопить кусочек масла в сотейнике.

2. Добавить 1 ст.л. муки.

3. Тщательно перемешать.

4. Постепенно добавлять сливки, параллельно помешивая. Добавить совсем немного воды и снова немного сливок.

5. Поперчить, посолить. Постоянно помешивать, чтобы соус не пригорал. Соус отставить до охлаждения.

6. Нарезать небольшими кусочками куриное филе.

7. На дно формы для запекания выложить немного соуса.

8. Положить курицу.

9. Добавить смесь овощей (такую, которую вы больше любите). По желанию можно положить грибы.

10. Сверху полить оставшимся соусом.

11. Поставить в духовку запекаться

12. Когда запеканка уже почти готова – посыпать сверху сыром.

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