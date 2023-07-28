Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

Курица и овощи – это идеальное сочетание для сытного и сбалансированного обеда. Самым простым вариантом будет приготовить из таких компонентов запеканку. Все, что нужно сделать – это выложить необходимые компоненты в форму, полить нежным соусом и добавить много сыра. Выходит очень вкусно.

Идеей приготовления полезной и сытной запеканки для обеда поделилась известный блоггер Даша Евтух (dashaevtukh1_3) на своей странице в Instagram. Девушка добавила свои любимые овощи и грибы. Но вы можете поэкспериментировать.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда
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Способ приготовления запеканки

1. Растопить кусочек масла в сотейнике.

2. Добавить 1 ст.л. муки.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

3. Тщательно перемешать.

4. Постепенно добавлять сливки, параллельно помешивая. Добавить совсем немного воды и снова немного сливок.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

5. Поперчить, посолить. Постоянно помешивать, чтобы соус не пригорал. Соус отставить до охлаждения.

6. Нарезать небольшими кусочками куриное филе.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

7. На дно формы для запекания выложить немного соуса.

8. Положить курицу.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

9. Добавить смесь овощей (такую, которую вы больше любите). По желанию можно положить грибы.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

10. Сверху полить оставшимся соусом.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

11. Поставить в духовку запекаться

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

12. Когда запеканка уже почти готова – посыпать сверху сыром.

Даша Евтух поделилась рецептом сытной запеканки с курицей и овощами: идеальное блюдо для обеда

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