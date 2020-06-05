Даже картофель! Составлен список продуктов, которые нельзя греть в микроволновке

Микроволновая печь уже более 70 лет служит удобным средством для разогрева различной пищи. Однако такие продукты, как молоко, картофель, яйца или рис могут нести определенные риски.

OBOZREVATEL при содействии elespanol.com рекомендует более подробно ознакомиться с тем, какие 7 продуктов нельзя греть в микроволновке, и чем это опасно.

Вареные яйца

Вареные яйца Getty

Независимо от того, очищены они от скорлупы или нет, не рекомендуется разогревать вареные яйца в микроволновой печи. Влажность внутри создает накопление пара, подобное миниатюрной скороварке, из-за чего они могут легко взорваться.

Лучший совет – не класть приготовленные яйца в микроволновку. Но если необходимо разогреть их вместе с другими продуктами, можно нарезать на мелкие кусочки.

Грудное молоко

Грудное молоко Getty

Сейчас часто замораживают грудное молоко для последующего использования. Неплохая идея, но разогрев в микроволновке – не самый лучший вариант. Учитывая, что волны этого устройства нагревают пищу неравномерно, существует вероятность, что бутылка грудного молока пострадает от подобных последствий, создавая "горячие точки", которые могут вызвать ожоги у ребенка.

В этом случае Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует размораживать и нагревать грудное молоко в кастрюле или под проточной горячей водой, но не в микроволновой печи.

Рис

Рис Getty

Агентство по пищевым стандартам США сообщает, что разогрев риса может вызывать пищевое отравление, хотя и не всегда. Это происходит из-за относительно распространенного присутствия бактерий Bacillus cereus, очень устойчивых даже к высоким температурам. Проблема заключается в том, что этот микроорганизм способен производить токсичные споры.

Некоторые исследования подтверждают, что как только рис достать из микроволновой печи и оставить при комнатной температуре, споры, которые он может содержать, способны размножаться и провоцировать пищевое отравление. Учитывая это, лучше есть его сразу после приготовления.

Листовые зеленые овощи и свекла

Зеленые овощи Getty

Зеленые листовые овощи, такие как капуста или шпинат, в свежем виде, в дополнение к свекле, вряд ли будут разогреваться в микроволновой печи. Однако, согласно данным различных исследований, при воздействии этого типа тепла их природные нитраты (здоровые в обычном состоянии) могут превращаться в нитрозамины (канцерогены).

Совет – употреблять эти продукты свежими или нагревать с помощью сковороды или обычной духовки.

Перец чили

Перец чили Getty

Когда перец чили разогревают в микроволновой печи, в воздух высвобождается натуральное вещество, которое они содержат внутри, капсаицин (именно оно придает им остроту). После такого выброса в окружающую среду "пар" капсаицина может вызвать раздражение глаз и горла.

Фактически, существуют анальгетические кремы на основе этого компонента, которые должны применяться через перчатки, чтобы избежать осложнений от контакта капсаицина со слизистой оболочкой глаз или губ.

Картофель

Картофель Getty

Основная проблема заключается в повторном нагреве картофеля. Крахмал, который в нем содержится, начинает распадаться и приводит к отложению жиров.

Кроме того, при приготовлении в алюминиевой фольге создается защита бактерий Clostridium botulinum от окружающей температуры, что приводит к их выживанию и размножению. Если впоследствии разогреть такой картофель в микроволновке, бактерии все равно никуда не денутся.

Лучший совет – готовить картофель без фольги и ставить в холодильник как можно скорее, если он не будет сразу употребляться. Нельзя подвергать его воздействию комнатной температуры слишком долго.

Обработанное мясо

Обработанное мясо Getty

Обработанное мясо (например, сосиски, колбасы, ветчина) обычно содержит добавки и консерванты для продления его "свежести" и продолжительности жизни. Однако разогрев этих веществ в микроволновой печи способен нанести вред здоровью.

Это подтверждается исследованием, опубликованным в журнале "Сельскохозяйственная и пищевая химия", в котором ученые пришли к выводу, что микроволновка может вызывать окисление пищевого холестерина в процессе разогрева. Со своей стороны, другое исследование, опубликованное в журнале "Контроль продуктов питания" также показало взаимосвязь с окислением холестерина и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский ученый предложил кипятить воду для чая оригинальным способом, удивив многих любителей этого напитка.

Благодаря многолетним исследованиям доктор Куан Вуонг, специалист по питанию в Университете Ньюкасла, считает, что приготовление чая в микроволновой печи может быть наиболее эффективным методом, поскольку позволяет воспользоваться всеми его преимуществами.

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