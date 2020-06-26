Даже колбаса! Названы продукты, которые содержат лактозу

Лактоза или молочный сахар представляет собой дисахарид, который расщепляется на глюкозу и галактозу. Организм способен переваривать ее благодаря ферменту, присутствующему в тонкой кишке – лактазе.
Все продукты, полученные из молока животных (коров, овец, коз), а также те, где оно является ингредиентом (мороженое, соусы, шоколад, заварной крем), содержат лактозу. Однако есть и другие, в которых присутствие этого питательного вещества не столь очевидно, сообщает 65ymas.com.
Продукты, в которых есть лактоза:
Колбасы. Лактоза используется для ароматизации, маскировки вкуса соли, а также служит источником энергии для молочнокислых бактерий, которые производят молочную кислоту из сахаров. Это является важным процессом при производстве ферментированных колбас.
Упакованное мясо. Мясные продукты (например, приготовленные из рубленого мяса) имеют в своем составе лактозу, поскольку она действует в качестве консерванта.
Такие закуски, как картофельные чипсы или орехи со специальными вкусами.
Жевательная резинка, конфеты без сахара и многие другие низкокалорийные продукты содержат лактит (Е 966) – производное лактозы, которое используется в качестве подсластителя.
Упакованный хлеб (нарезанный, для гамбургеров или хот-догов). Кроме того, некоторые хлебные палочки с зернами, багеты или специальный хлеб могут содержать молоко или его производные.
Многие лекарства содержат лактозу, как наполнитель для сохранения их свойств, особенно таблетки с противовоспалительными и противозачаточными свойствами, антибиотики и антидепрессанты.
Лактоза и молочный белок
Непереносимость лактозы является следствием дефицита фермента лактазы. Однако это не то же самое, что аллергия на молочный белок. Человек с непереносимостью реагирует на сахар, присутствующий в молоке (лактозу), но в меньшей степени в уже ферментированных продуктах, таких как сыр или йогурт. И ее симптомы влияют только на пищеварительную систему, в то время как аллергик не переносит молочных продуктов.
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