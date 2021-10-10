День каши: три небанальных рецепта аппетитного завтрака

В воскресенье, 10 октября, отмечается Международный день каши. Считается, что этот необычный праздник зародился в Британии, где овсяная каша является одним из любимых национальных блюд.

Крупы, из которых варят кашу, произрастают в самых разных уголках мира, а в некоторых регионах они составляют основу рациона питания, предотвращая угрозу голода. OBOZREVATEL в этот особенный день предлагает своим читателям ознакомиться с тремя необычными рецептами ароматных каш.

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Этот традиционный английский десерт подходит для неспешного завтрака в выходной день, когда есть время на эксперименты на кухне. Также его можно приготовить с вечера и подавать утром к столу в холодном виде.

Ингредиенты: 3/4 стакана риса, 400 мл кокосового молока, 2,5 стакана коровьего молока, 1 ч. л. ванильного экстракта, 3-4 ст. л. Сахара, стакан изюма, стакан кокосовой стружки, щепотка соли.

Приготовление:

Рис нужно залить двумя стаканами воды и варить без крышки на небольшом огне, помешивая, до полной готовности, минут 15-20.

Затем добавляем кокосовое и коровье молоко и продолжаем варить, помешивая, еще около получаса, до получения вязкой однородной консистенции. Добавляем соль, сахар, ванильный экстракт и сухофрукты и варим еще пять минут.

Далее накрываем кастрюлю крышкой и охлаждаем до умеренно-горячего состояния, если хотите подавать к столу как кашу, или в холодильнике, если планируете есть как десерт.

Кокосовую стружку 1-2 минуты подсушиваем на сухой сковороде до золотистого цвета, все время помешивая. Украшаем ею и фруктами или все перемешиваем.

Классическое средиземноморское блюдо.

Ингредиенты: 0,5 стакана кукурузной крупы, 1 стакан молока 0,5%, 100 г полукопченой колбасы, 1 луковица, 1 сладкий перец, 450 г крупных очищенных креветок, 3 стакана свежих зерен кукурузы, 1 ст. л. растительного масла, 0,2 ч. л. смеси молотых перцев, 0, 2 ч. л. чесночной приправы, соль по вкусу.

Приготовление:

Режем колбасу и перец кубиками, лук – мелко. В большой кастрюле вскипятите молоко с одним стаканом воды и щепоткой соли. Затем добавьте, помешивая, кукурузную крупу и варите под крышкой десять минут, также помешивая.

Обжарьте колбасу в течение двух минут. Добавьте лук, сладкий перец и соль. Жарьте еще пять минут, помешивая. Затем добавьте креветки и специи, жарьте одну минуту. Влейте 0,3 стакана воды и потушите две минуты.

Смешайте кукурузу с кашей, подогрейте на огне одну минуту. Подавайте к столу, выложив сверху креветки, колбасу и перец.

Ингредиенты: 1 стакан крупы булгур, 2,5 стакана воды, 3-4 ст. л. какао-порошка, сахар по вкусу, 2 банана, 1,5 ст. л. сливочного масла, шоколадные капли для украшения.

Приготовление:

Вымойте и обсушите булгур. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла в течение 7-10 минут. Вскипятите в кастрюле два стакана воды и переложите в нее крупу.

Убавьте огонь и варите около 15 минут, а затем добавьте к булгуру какао-порошок и варите еще несколько минут до готовности.

За две минуты до готовности добавьте в кашу кусочек масла и сахар. Подавайте с кусочками банана, по желанию украсив шоколадными каплями.

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