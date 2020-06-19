День отца: три рецепта от Джейми Оливера

Известный шеф-повар Джейми Оливер специально ко Дню отца, который празднуется 21 июня, предложил серию рецептов, чтобы порадовать мужчин вкусными блюдами.

OBOZREVATEL выбрал три из них, которые нам показались интересными и достаточно простыми для приготовления.

Блюдо готовится 15 минут

Ингредиенты

Для зеленого соуса необходимо:

Приготовление

Снимите сковородку, сбрызните яйца с ветчиной соусом и подавайте к столу вместе с мисочкой зеленого соуса Сальса.

После этого сразу выбейте в сковородку яйца и жарьте 3-4 минуты до готовности.

На сковородке разогрейте масло на среднем огне и добавьте туда ломтики ветчины.

Все тщательно перемешайте и отложите в сторону.

Для приготовления соуса Сальса мелко нарежьте перец чили и травы, а затем положите их в миску, куда залейте масло, уксус и отожмите сок лайма.

Время приготовления 45 минут.

Ингредиенты

Для имбирно-медового маринада потребуется:

Приготовление

Если вы используете духовку, то прогрейте ее до 180 градусов и готовьте 15-20 минут до готовности.

Готовьте крылышки на горячей сковороде для барбекю или обычной сковородке в течение 15–20 минут часто переворачивая, пока они не начнут темнеть.

Куриные крылья положите в широкое блюдо или емкость в один ряд, хорошо полейте крылья маринадом и поставьте на сутки в холодильник.

Очистите и затем натрите имбирь, положив туда листья тимьяна. Все хорошенько перемешайте.

Обрежьте и мелко нарежьте зеленый лук и перец чили, поместив их в миску с медом и соевым соусом.

Об этом торте Джереми Оливер сказал так: "С пьянящим сочетанием Гиннесса и шоколада этот торт - богатое угощение. Насыщенная, бархатистая горечь Гиннеса по-особому раскрывает вкус шоколада. Богатство уравновешивается сладостью глазури из сметаны, которая делает торт похожим на знаменитого ирландского толстяка - черного цвета со сливочной головой. Ура! "

Готовится 1 час 10 минут.

Ингредиенты

200 мл пива Guinness, плюс еще немного для глазури

Для глазури потребуется:

Приготовление

Положите масло и шоколад в жаростойкую миску на кастрюлю с кипящей водой и дайте растопиться. Снимите с огня и дайте ему остыть до комнатной температуры.

Перемешайте в Гиннессе - не волнуйтесь, если шоколад изменит форму – он снова придет в норму, смешавшись с другими ингредиентами.

Разогрейте духовку до 180 ° C.Форму для выпечки размером 23 см смажьте маслом.

В средней миске смешайте муку, какао и разрыхлитель.

В другой миске взбейте яйца и сахар около 3 минут с помощью электрического миксера до образования пышной массы.

Взбить половину шоколадной смеси в яйца. Добавьте половину муки, затем снова смешайте. Повторите с оставшейся мукой и шоколадом.

Вылейте смесь в форму и запекайте в течение 40-45 минут. Готовность проверяйте сухой палочкой. Если через 30 минут верх потемнеет слишком сильно, накройте его фольгой.

Вынуть пирог из духовки, охладить 10 минут, затем для охлаждения перенести на решетку.

Для глазури взбейте сметану и сахарную пудру до однородной массы, затем добавьте 2 столовые ложки Гиннесса. Если эта смесь будет слишком жидкой, добавьте больше сахарной пудры.