День отца: три рецепта от Джейми Оливера

Известный шеф-повар Джейми Оливер специально ко Дню отца, который празднуется 21 июня, предложил серию рецептов, чтобы порадовать мужчин вкусными блюдами.
OBOZREVATEL выбрал три из них, которые нам показались интересными и достаточно простыми для приготовления.
Итак, начнем с завтрака
Яйца с беконом и зеленым соусом
jamieoliver.com
Зеленые яйца и ветчина
Блюдо готовится 15 минут
Ингредиенты
1 маленькая кусочек несоленого масла
½ столовой ложки оливкового масла
160 грамм приготовленной нарезанной ветчины высшего сорта
2 больших домашних яйца
Для зеленого соуса необходимо:
2 маленьких зеленых перца чили
несколько веточек свежих смешанных трав, таких как петрушка, эстрагон, базилик, мята, укроп, майоран, лук
6 столовых ложек оливкового масла
1 чайная ложка яблочного уксуса
½ лайма
Приготовление
Для приготовления соуса Сальса мелко нарежьте перец чили и травы, а затем положите их в миску, куда залейте масло, уксус и отожмите сок лайма.
Все тщательно перемешайте и отложите в сторону.
На сковородке разогрейте масло на среднем огне и добавьте туда ломтики ветчины.
После этого сразу выбейте в сковородку яйца и жарьте 3-4 минуты до готовности.
Снимите сковородку, сбрызните яйца с ветчиной соусом и подавайте к столу вместе с мисочкой зеленого соуса Сальса.
В обед можно порадовать необычным рецептом куриных крылышек
Куриные крылья в медово-имбирном соусе
jamieoliver.com
Куриные крылышки с имбирем и медом
Время приготовления 45 минут.
Ингредиенты
24 мясистых куриных крылышка
Для имбирно-медового маринада потребуется:
5 зеленых луковиц
1 свежий красный перец чили
5 столовых ложек жидкого меда
2 столовые ложки соевого соуса
2 маленьких (2 см)кусочка имбиря
5 веточек свежего тимьяна
Приготовление
Обрежьте и мелко нарежьте зеленый лук и перец чили, поместив их в миску с медом и соевым соусом.
Очистите и затем натрите имбирь, положив туда листья тимьяна. Все хорошенько перемешайте.
Куриные крылья положите в широкое блюдо или емкость в один ряд, хорошо полейте крылья маринадом и поставьте на сутки в холодильник.
Готовьте крылышки на горячей сковороде для барбекю или обычной сковородке в течение 15–20 минут часто переворачивая, пока они не начнут темнеть.
Если вы используете духовку, то прогрейте ее до 180 градусов и готовьте 15-20 минут до готовности.
Вечером, на десерт, можно предложить этот мужской торт
Шоколадный торт Гиннесса
jamieoliver.com
Шоколадный торт Гиннесса
Об этом торте Джереми Оливер сказал так: "С пьянящим сочетанием Гиннесса и шоколада этот торт - богатое угощение. Насыщенная, бархатистая горечь Гиннеса по-особому раскрывает вкус шоколада. Богатство уравновешивается сладостью глазури из сметаны, которая делает торт похожим на знаменитого ирландского толстяка - черного цвета со сливочной головой. Ура! "
Готовится 1 час 10 минут.
Ингредиенты
100 грамм несоленого масла плюс немного для смазки
75 грамм темного шоколада (70% какао)
200 мл пива Guinness, плюс еще немного для глазури
200 грамм обычной муки
20 грамм какао-порошка
1 чайная ложка разрыхлителя
2 больших домашних яйца
200 грамм сахарной пудры
Для глазури потребуется:
3 столовые ложки сметаны
200 грамм сахарной пудры
Приготовление
Положите масло и шоколад в жаростойкую миску на кастрюлю с кипящей водой и дайте растопиться. Снимите с огня и дайте ему остыть до комнатной температуры.
Перемешайте в Гиннессе - не волнуйтесь, если шоколад изменит форму – он снова придет в норму, смешавшись с другими ингредиентами.
Разогрейте духовку до 180 ° C.Форму для выпечки размером 23 см смажьте маслом.
В средней миске смешайте муку, какао и разрыхлитель.
В другой миске взбейте яйца и сахар около 3 минут с помощью электрического миксера до образования пышной массы.
Взбить половину шоколадной смеси в яйца. Добавьте половину муки, затем снова смешайте. Повторите с оставшейся мукой и шоколадом.
Вылейте смесь в форму и запекайте в течение 40-45 минут. Готовность проверяйте сухой палочкой. Если через 30 минут верх потемнеет слишком сильно, накройте его фольгой.
Вынуть пирог из духовки, охладить 10 минут, затем для охлаждения перенести на решетку.
Для глазури взбейте сметану и сахарную пудру до однородной массы, затем добавьте 2 столовые ложки Гиннесса. Если эта смесь будет слишком жидкой, добавьте больше сахарной пудры.
Распределите сметанный крем по охлажденным коржам и подавайте.
Как сообщал OBOZREVATEL, жара не лучшим образом влияет на рацион и режим сна. Эксперты определили продукты, которые нужно есть, чтобы не перегреваться в жаркую погоду. Кроме традиционных арбуза и мятных напитков, в список рекомендованных продуктов входят шпинат, перец чили и суп.
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