День шоколада: как выбрать качественный и безопасный продукт

Шоколад – любимое лакомство человечества, каждый год 11 июня во многих странах, в том числе и в Украине отмечают Всемирный день шоколада. К тому же – это очень полезный продукт, особенно черный.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам о пользе шоколада для организма, а также – как выбрать качественный и полезный продукт.

Как выбрать шоколад

1. Обязательно нужно брать только 85% шоколад, это будет безопасно, как для организма, так и для фигуры в целом.

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2. В состав хорошего продукта не должны входить ни изюм, печенье, желе. Шоколад должен быть чистым.

Горький шоколад

Он изготовленный из какао-бобов высшего сорта и является самым натуральным иммуностимулятором, а также защищают организм от вирусов.

Эксперты утверждают, что люди, которые постоянно употребляют черный, горький шоколад – меньше и реже болеют, а также даже запах шоколада вызывает положительные эмоции, которые в свою очередь заставляют организм вырабатывать еще больше иммуноглобулина.

Диетологи рекомендуют употреблять шоколад часто, но понемногу. Дневная норма для взрослых – 30-50 граммов горького шоколада, то есть от трети до половины обычной плитки каждый день.

Детям от трех до семи лет показано не больше – 20 граммов в неделю, то есть по 3-5 граммов в день.

До трех лет детям вообще не рекомендуется давать шоколад, так как есть риск появления аллергической реакции.

Молочный шоколад

Это пищевой продукт, получаемый из сухого молока, масла какао, сахарной пудры и тертого какао. Он него лучше отказаться, так как он не несет в себе никакой пользы.

Единственное – его можно использовать для кондитерских изделий.

Молочный шоколад состоит примерно:

50,4% из углеводов

34,7% из жиров

9,8% из белков

2,2% из золы

1,3% из пищевых волокон

1,1% из воды

0,5% из органических кислот

С чем нельзя есть шоколад

Лучше отказаться от кофе вместе с шоколадом, так как это буде лишняя нагрузка на сердце из-за кофеина. Также от банана и мороженого – это очень высококалорийно. Лучше всего шоколад употреблять, как самостоятельный продукт.

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