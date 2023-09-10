Дерун по-царски с сыром, грибами и соусом: идеальное блюдо для обеда и ужина
Деруны можно готовить с разными вкусными начинками, например, с грибами, сыром. А еще можно готовить с фаршем и соусами, зеленью.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с грибами, твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- грибы – 6 шт.
- лук – 1-2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- укроп – пучок
Для соуса:
- сметана – 50 г
- чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
1. На мелкую терку натрите картошку, посолите и отожмите сок.Отдельно натрите морковь. Добавьте к выжатому картофелю, туда же 2 яйца и понемногу добавляйте муку. На горячую сковороду ложкой выложите массу и жарьте деруны с обеих сторон.
2. Грибы пожарьте с луком.
3. В сметану добавьте чеснок, сыр и укроп, перемешайте.
4. На кончик круглого деруна с одной стороны кладем грибы, сыр и укроп, переворачиваем пополам. Смажьте сливочным соусом и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте 20 минут при 180 С.
Дерун подавайте горячим!
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