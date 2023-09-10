Деруны можно готовить с разными вкусными начинками, например, с грибами, сыром. А еще можно готовить с фаршем и соусами, зеленью.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с грибами, твердым сыром и зеленью.

Видео дня

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

соль, перец – по вкусу

Для начинки:

грибы – 6 шт.

лук – 1-2 шт.

твердый сыр – 150 г

укроп – пучок

Для соуса:

сметана – 50 г

чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

1. На мелкую терку натрите картошку, посолите и отожмите сок.Отдельно натрите морковь. Добавьте к выжатому картофелю, туда же 2 яйца и понемногу добавляйте муку. На горячую сковороду ложкой выложите массу и жарьте деруны с обеих сторон.

2. Грибы пожарьте с луком.

3. В сметану добавьте чеснок, сыр и укроп, перемешайте.

4. На кончик круглого деруна с одной стороны кладем грибы, сыр и укроп, переворачиваем пополам. Смажьте сливочным соусом и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте 20 минут при 180 С.

Дерун подавайте горячим!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: