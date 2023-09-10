Дерун по-царски с сыром, грибами и соусом: идеальное блюдо для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Деруны можно готовить с разными вкусными начинками, например, с грибами, сыром. А еще можно готовить с фаршем и соусами, зеленью. 

Домашний дерун с начинкой

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов с грибами, твердым сыром и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • яйца – 2 шт. 
  • мука – 100 г
  • соль, перец – по вкусу 

Для начинки:

  • грибы – 6 шт. 
  • лук – 1-2 шт. 
  • твердый сыр – 150 г
  • укроп – пучок 

Для соуса:

  • сметана – 50 г 
  • чеснок – 3 зуб. 

Способ приготовления:

1. На мелкую терку натрите картошку, посолите и отожмите сок.Отдельно натрите морковь. Добавьте к выжатому картофелю, туда же  2 яйца и понемногу добавляйте муку. На горячую сковороду ложкой выложите массу и жарьте деруны с обеих сторон.

Приготовление основы

2. Грибы пожарьте с луком.

Жареные грибы с луком

3. В сметану добавьте чеснок, сыр и укроп, перемешайте. 

Сметанный соус

4. На кончик круглого деруна с одной стороны кладем грибы, сыр и укроп, переворачиваем пополам. Смажьте сливочным соусом и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте 20 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

Дерун подавайте горячим!

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