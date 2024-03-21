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Деруны по-новому для сытного ужина: что добавить для оригинального вкуса
Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое можно готовить с капустой, мясом, грибами. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые готовятся.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт. (больших)
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль, черный перец – по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Фарш – 300 г
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите сок, яйцо, муку, специи и тертый чеснок.
2. Сформируйте из фарша шарики, сверху выложите картофельную смесь.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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