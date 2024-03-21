Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое можно готовить с капустой, мясом, грибами. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые готовятся.

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Ингредиенты:

Картофель – 2 шт. (больших)

Чеснок – 4 зуб.

Соль, черный перец – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Фарш – 300 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите сок, яйцо, муку, специи и тертый чеснок.

2. Сформируйте из фарша шарики, сверху выложите картофельную смесь.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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