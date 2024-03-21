Деруны по-новому для сытного ужина: что добавить для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое можно готовить с капустой, мясом, грибами. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу лук или луковый сок. 

Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые готовятся.

Рецепт дерунов
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Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт. (больших)
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Фарш – 300 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите сок, яйцо, муку, специи и тертый чеснок.

Картофель для блюда

2. Сформируйте из фарша шарики, сверху выложите картофельную смесь. 

Приготовление дерунов с мясом

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые деруны

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