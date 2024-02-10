Деруны уже давно являются привычным блюдом для многих украинцев. Существует множество вариантов их подачи. Деруны со сметаной, деруны в горшке, деруны со шкварками.

Но сегодня мы расскажем о драниках под шубой, от приготовления которых просто невозможно отказаться. Рецептом этого блюда поделилась в Instagram фудблогер Анна Фил.

Ингредиенты

Деруны

Вареное куриное филе

Жареные шампиньоны

Сливки

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Твердый сыр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Шампиньоны нарезаем на небольшие куски и обжариваем на сковороде до золотистости, добавляем соль, перец и любимые специи.

2. Добавляем отварное куриное филе, нарезанное на куски, сыр и сливки.

3. Тушим в течение нескольких минут под закрытой крышкой.

4. Уже готовые драники выкладываем в форму для запекания.

5. Сверху на каждый дерун выкладываем тушеные шампиньоны с курицей, присыпаем сыром и накрываем фольгой.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

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