Деруны под шубой: как необычно подать традиционное блюдо
Деруны уже давно являются привычным блюдом для многих украинцев. Существует множество вариантов их подачи. Деруны со сметаной, деруны в горшке, деруны со шкварками.
Но сегодня мы расскажем о драниках под шубой, от приготовления которых просто невозможно отказаться. Рецептом этого блюда поделилась в Instagram фудблогер Анна Фил.
Ингредиенты
- Деруны
- Вареное куриное филе
- Жареные шампиньоны
- Сливки
- Твердый сыр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Шампиньоны нарезаем на небольшие куски и обжариваем на сковороде до золотистости, добавляем соль, перец и любимые специи.
2. Добавляем отварное куриное филе, нарезанное на куски, сыр и сливки.
3. Тушим в течение нескольких минут под закрытой крышкой.
4. Уже готовые драники выкладываем в форму для запекания.
5. Сверху на каждый дерун выкладываем тушеные шампиньоны с курицей, присыпаем сыром и накрываем фольгой.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
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