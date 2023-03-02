Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, муки и теста, выбирайте для этого желтинке, молоко, сметану. Из них можно приготовить легкий, нежный десерт, который всего за несколько часов можно есть.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из молока, желатина и сметаны.

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Ингредиенты:

Желатин 20 г + 100 мл холодного молока

Желтки – 3 шт.

Сахар – 70 г

Молоко – 200 мл

Ванильный сахар – 1 упаковка

Сметана – 350 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте молоком, перемешайте и оставьте набухать.

2. Желтки с сахаром смешайте до однородности. Влейте молоко, перемешайте и доведите до кипения постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте желатин, перемешайте и оставьте немного остыть.

3. В сметану добавьте ванильный сахар и влейте яичную смесь, перемешайте до однородности.

4. Перелейте в форму для застывания и оставьте в холодильник минимум на 4 часа.

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