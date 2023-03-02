Десерт без муки, теста и выпечки: есть можно тем, кто на диете
Если вы хотите приготовить вкусный десерт без выпечки, муки и теста, выбирайте для этого желтинке, молоко, сметану. Из них можно приготовить легкий, нежный десерт, который всего за несколько часов можно есть.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из молока, желатина и сметаны.
Ингредиенты:
- Желатин 20 г + 100 мл холодного молока
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 70 г
- Молоко – 200 мл
- Ванильный сахар – 1 упаковка
- Сметана – 350 г
Способ приготовления:
1. Желатин залейте молоком, перемешайте и оставьте набухать.
2. Желтки с сахаром смешайте до однородности. Влейте молоко, перемешайте и доведите до кипения постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте желатин, перемешайте и оставьте немного остыть.
3. В сметану добавьте ванильный сахар и влейте яичную смесь, перемешайте до однородности.
4. Перелейте в форму для застывания и оставьте в холодильник минимум на 4 часа.
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