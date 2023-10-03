Десерт и перекус одновременно: рецепт вкусных яблочных колец в кляре
Яблочные кольца – это самый простой десерт и перекус из яблок одновременно. В основе лакомства – натуральные свежие яблоки и легкий яичный кляр. Что приятно, их не нужно выпекать в духовке, ведь все быстро жарится на сковороде.
Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных колец в кляре.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- яблоки – 2 шт
- молоко – 130 мл
- мука – 100 г
- сливочное масло – 2 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- разрыхлитель – 1\2 ч. л.
- корица\сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить яблоки, а именно очистить фрукты от кожуры, порезать колечками и вырезать в каждом из них сердцевину.
2. Растопить сливочное масло на водяной бане.
3. Для кляра нужно смешать яйцо, молоко, муку, сахар, сливочное масло и разрыхлитель.
4. Каждое кольцо яблока погрузить в кляр и выложить на разогретую сковороду. Пожарить с обеих сторон до готовности.
5. Готовые кольца подавать с корицей или сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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