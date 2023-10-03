Десерт и перекус одновременно: рецепт вкусных яблочных колец в кляре

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
546
Десерт и перекус одновременно: рецепт вкусных яблочных колец в кляре

Яблочные кольца – это самый простой десерт и перекус из яблок одновременно. В основе лакомства – натуральные свежие яблоки и легкий яичный кляр. Что приятно, их не нужно выпекать в духовке, ведь все быстро жарится на сковороде.

Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных колец в кляре.

Яблоки в кляре

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • яблоки – 2 шт
  • молоко – 130 мл
  • мука – 100 г
  • сливочное масло – 2 ч. л.
  • сахар – 2 ч. л.
Видео дня
  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.
  • корица\сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить яблоки, а именно очистить фрукты от кожуры, порезать колечками и вырезать в каждом из них сердцевину.

2. Растопить сливочное масло на водяной бане.

Яблоки в кляре

3. Для кляра нужно смешать яйцо, молоко, муку, сахар, сливочное масло и разрыхлитель.

4. Каждое кольцо яблока погрузить в кляр и выложить на разогретую сковороду. Пожарить с обеих сторон до готовности.

Яблочные кольца на сковороде

5. Готовые кольца подавать с корицей или сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты