Яблочные кольца – это самый простой десерт и перекус из яблок одновременно. В основе лакомства – натуральные свежие яблоки и легкий яичный кляр. Что приятно, их не нужно выпекать в духовке, ведь все быстро жарится на сковороде.

Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочных колец в кляре.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

яблоки – 2 шт

молоко – 130 мл

мука – 100 г

сливочное масло – 2 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

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разрыхлитель – 1\2 ч. л.

корица\сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить яблоки, а именно очистить фрукты от кожуры, порезать колечками и вырезать в каждом из них сердцевину.

2. Растопить сливочное масло на водяной бане.

3. Для кляра нужно смешать яйцо, молоко, муку, сахар, сливочное масло и разрыхлитель.

4. Каждое кольцо яблока погрузить в кляр и выложить на разогретую сковороду. Пожарить с обеих сторон до готовности.

5. Готовые кольца подавать с корицей или сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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