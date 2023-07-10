Десерт из печенья без выпечки: готовится 5 минут
Если у вас нет времени на приготовление многокомпонентных складных тортов – сделайте такой простой десерт без выпечки. Для него вам понадобится всего 4 компонента и совсем немного времени.
Идея приготовления десерта за 5 минут без выпечки опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Необходимо только дождаться полной стабилизации десерта в холодильнике.
Ингредиенты:
- сгущенка – 200 г
- сметана – 400 г
- шоколадное печенье – 250-300 г
- молоко для пропитки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Соединить сметану и сгущенку.
2. Отлично перемешать.
3. На дно формы выложить печенье (каждое печенье смочить в молоке).
4. Смазать слой кремом.
5. По очереди выкладывать печенье\крем\печенье\крем.
6. В конце крем посыпать измельченным печеньем.
7. Положить в холодильник на 6-8 часов.
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