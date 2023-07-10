Если у вас нет времени на приготовление многокомпонентных складных тортов – сделайте такой простой десерт без выпечки. Для него вам понадобится всего 4 компонента и совсем немного времени.

Идея приготовления десерта за 5 минут без выпечки опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Необходимо только дождаться полной стабилизации десерта в холодильнике.

Ингредиенты:

сгущенка – 200 г

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сметана – 400 г

шоколадное печенье – 250-300 г

молоко для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Соединить сметану и сгущенку.

2. Отлично перемешать.

3. На дно формы выложить печенье (каждое печенье смочить в молоке).

4. Смазать слой кремом.

5. По очереди выкладывать печенье\крем\печенье\крем.

6. В конце крем посыпать измельченным печеньем.

7. Положить в холодильник на 6-8 часов.

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