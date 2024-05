Десерт с черносливом и сметанным кремом – это вкус, хорошо знакомый всем с детства. Но сегодня предлагаем вашему вниманию совсем другую, невероятно вкусную вариацию этого десерта.

Для его приготовления используется чернослив, томленный в красном вине, что делает десерт изысканным и придает интересный вкус. Как правильно приготовить такой десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home.

Ингредиенты

Красное вино

Чернослив – 400 гр

Орехи – 70 гр

Сахар – 60 гр

Сметана – 600 гр

Сахарная пудра – 6 ст.л.

Способ приготовления

1. Чернослив залить кипятком, перемешать, слить, обсушить бумажными полотенцами.

2. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде.

3. Каждую сливу начинить охлажденными орешками.

4. Выложить фаршированный чернослив в банячок, посыпать сахаром.

5. Выложить фаршированный чернослив в банк, посыпать сахаром и залить вином так, чтобы оно покрыло чернослив.

6. Как закипит, скручиваем огонь и варим на минимальном 15 мин. Накрываем крышкой и даем полностью остыть. Лучше оставить в сиропе на ночь, так вкус будет еще более насыщенным.

7. Готовим крем. Для крема в жирную сметану добавить сахарную пудру и перемешать до растворения и однородности.

8. В бокалы поочередно выкладываем крем и начиненные сливы.

9. Верхним слоем должна быть сметана, которую по желанию можно украсить: посыпать какао, тертым шоколадом или мелко нарубленными орешками. Дать настояться 20 мин. в холодильнике и наслаждаться.

