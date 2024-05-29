Десерт с черносливом, томленным в вине: как приготовить изысканное блюдо в бокале
Десерт с черносливом и сметанным кремом – это вкус, хорошо знакомый всем с детства. Но сегодня предлагаем вашему вниманию совсем другую, невероятно вкусную вариацию этого десерта.
Для его приготовления используется чернослив, томленный в красном вине, что делает десерт изысканным и придает интересный вкус. Как правильно приготовить такой десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home.
Ингредиенты
- Красное вино
- Чернослив – 400 гр
- Орехи – 70 гр
- Сахар – 60 гр
- Сметана – 600 гр
- Сахарная пудра – 6 ст.л.
Способ приготовления
1. Чернослив залить кипятком, перемешать, слить, обсушить бумажными полотенцами.
2. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде.
3. Каждую сливу начинить охлажденными орешками.
4. Выложить фаршированный чернослив в банячок, посыпать сахаром.
5. Выложить фаршированный чернослив в банк, посыпать сахаром и залить вином так, чтобы оно покрыло чернослив.
6. Как закипит, скручиваем огонь и варим на минимальном 15 мин. Накрываем крышкой и даем полностью остыть. Лучше оставить в сиропе на ночь, так вкус будет еще более насыщенным.
7. Готовим крем. Для крема в жирную сметану добавить сахарную пудру и перемешать до растворения и однородности.
8. В бокалы поочередно выкладываем крем и начиненные сливы.
9. Верхним слоем должна быть сметана, которую по желанию можно украсить: посыпать какао, тертым шоколадом или мелко нарубленными орешками. Дать настояться 20 мин. в холодильнике и наслаждаться.
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