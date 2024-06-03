Сезон клубники в самом разгаре, а это значит, что хозяйки пытаются приготовить как можно больше вкусных десертов с использованием этой ягоды. И не зря, ведь клубника – одна из самых вкусных и ароматных ягод, и символизирует приближение лета.

Одним из вариантов приготовления десерта с клубникой поделилась в Instagram фудблогер с ником kathycoooks. Десерт с использованием маскарпоне и печенья Савоярди получается вкуснее даже тирамису.

Ингредиенты

Печенье Савоярди

Молоко

Клубника

Печенье

Ингредиенты для крема

Маскарпоне – 250 гр

Сливки 33% – 100 мл

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Готовим крем. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости и взбиваем миксером. Масса должна получиться густой и хорошо держаться на венчике.

2.Печенье Савоярди пропитываем в молоке и выкладываем в форму для десерта.

3. Выкладываем крем на печенье, а на него – куски клубники.

4. Печенье Савоярди измельчаем блендером в крошку и присыпаем клубнику.

5. Украшаем десерт клубникой и листочками мяты. Оставляем в холодильнике на ночь для пропитки.

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