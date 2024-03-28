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Десерт за 5 минут без теста, яиц и выпечки: понадобится минимум ингредиентов
Домашние десерты можно готовить не только из теста и печенья, но еще и из сметаны, ряженки и желатина. Вкуса таким блюдам придаст какао, шоколад, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта из ряженки, с какао и бананами.
Ингредиенты:
- ряженка – 450-500 мл
- какао (берите вкусное, не горькое, все зависит от него) – 2 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- желатин – 10 г
- вода – 50 г
- банан – 2 шт.
Способ приготовления:
1️. В желатин добавьте воду, перемешайте и отставьте до полного растворения.
2️. В ряженку добавьте какао, сахар, нарезанный банан перебейте блендером.
3. Затем тоненьким струйком влейте желатин растопленный и перебейте блендером до однородной консистенции.
4. Разлейте по формочкам, поставьте в холодильник минимум на час.
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