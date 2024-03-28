Десерт за 5 минут без теста, яиц и выпечки: понадобится минимум ингредиентов

Домашние десерты можно готовить не только из теста и печенья, но еще и из сметаны, ряженки и желатина. Вкуса таким блюдам придаст какао, шоколад, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта из ряженки, с какао и бананами.

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Ингредиенты:

ряженка – 450-500 мл

какао (берите вкусное, не горькое, все зависит от него) – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

желатин – 10 г

вода – 50 г

банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1️. В желатин добавьте воду, перемешайте и отставьте до полного растворения.

2️. В ряженку добавьте какао, сахар, нарезанный банан перебейте блендером.

3. Затем тоненьким струйком влейте желатин растопленный и перебейте блендером до однородной консистенции.

4. Разлейте по формочкам, поставьте в холодильник минимум на час.

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