Десерты из арбуза: 3 самых необычных варианта летнего угощения
Арбуз – очень простой и вкусный продукт, который является одним из лучших летних лакомств. Его можно есть в свежем виде, варить потрясающее варенье, сделать мороженое и вкусные коктейли.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных и необычных десертом из арбуза, которые отлично охладят в жаркий, летний день.
1. Арбузный суп с малиной и мороженым
Ингредиенты:
мякоть арбуза – 600 г
малина – 300 г
мороженое – 100 г
гранатовий сироп – 50 г
мята – 10 г
Способ приготовления:
Помойте малину, переложите в блендер вместе с арбузной мякотью – 300 г, взбейте до однородности.
В готовую смесь добавьте гранатовый сироп, перемешайте.
Оставшуюся мякоть порежьте маленьким кубиком, добавьте в пюре и перемешайте.
Готовый суп разлейте в тарелки, добавьте мороженое и мяту.
2. Арбузное мороженое
Ингредиенты:
Мякоть арбуза – 6 стаканов
Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Измельчите в блендере мякоть арбуза и сахар до состояния пюре.
Готовую смесь разложите по формочкам, поместите в морозилку на 8 часов.
3. Алкогольный коктейль "Арбузная Маргарита"
Ингредиенты:
арбузная мякоть – 2 кг
лимонад – 450 мл
текила – 250 мл
Способ приготовления:
Нарежьте арбузную мякоть небольшими кубиками, поместите в блендер и хорошо взбейте до состояния однородного пюре.
Его еще перетрите через сито, добавьте лимонад и текилу, перемешайте и разлейте в бокалы.
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