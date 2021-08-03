Десерты из арбуза: 3 самых необычных варианта летнего угощения

Арбуз – очень простой и вкусный продукт, который является одним из лучших летних лакомств. Его можно есть в свежем виде, варить потрясающее варенье, сделать мороженое и вкусные коктейли.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных и необычных десертом из арбуза, которые отлично охладят в жаркий, летний день.

1. Арбузный суп с малиной и мороженым

Ингредиенты:

мякоть арбуза – 600 г

малина – 300 г

Видео дня

мороженое – 100 г

гранатовий сироп – 50 г

мята – 10 г

Способ приготовления:

Помойте малину, переложите в блендер вместе с арбузной мякотью – 300 г, взбейте до однородности. В готовую смесь добавьте гранатовый сироп, перемешайте. Оставшуюся мякоть порежьте маленьким кубиком, добавьте в пюре и перемешайте. Готовый суп разлейте в тарелки, добавьте мороженое и мяту.

2. Арбузное мороженое

Ингредиенты:

Мякоть арбуза – 6 стаканов

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Измельчите в блендере мякоть арбуза и сахар до состояния пюре. Готовую смесь разложите по формочкам, поместите в морозилку на 8 часов.

3. Алкогольный коктейль "Арбузная Маргарита"

Ингредиенты:

арбузная мякоть – 2 кг

лимонад – 450 мл

текила – 250 мл

Способ приготовления:

Нарежьте арбузную мякоть небольшими кубиками, поместите в блендер и хорошо взбейте до состояния однородного пюре. Его еще перетрите через сито, добавьте лимонад и текилу, перемешайте и разлейте в бокалы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома настоящий вкусный, алкогольный яблочный сидр так, чтобы он был вкусным и ароматным.