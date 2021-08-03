Десерты из арбуза: 3 самых необычных варианта летнего угощения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
277
Что приготовить из арбуза

Арбуз – очень простой и вкусный продукт, который является одним из лучших летних лакомств. Его можно есть в свежем виде, варить потрясающее варенье, сделать мороженое и вкусные коктейли.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами самых вкусных и необычных десертом из арбуза, которые отлично охладят в жаркий, летний день.

1. Арбузный суп с малиной и мороженым

Арбузный суп с мороженым

Ингредиенты:

  • мякоть арбуза – 600 г

  • малина – 300 г

Видео дня

  • мороженое – 100 г

  • гранатовий сироп – 50 г

  • мята – 10 г

Способ приготовления:

  1. Помойте малину, переложите в блендер вместе с арбузной мякотью – 300 г, взбейте до однородности.

  2. В готовую смесь добавьте гранатовый сироп, перемешайте.

  3. Оставшуюся мякоть порежьте маленьким кубиком, добавьте в пюре и перемешайте.

  4. Готовый суп разлейте в тарелки, добавьте мороженое и мяту.

2. Арбузное мороженое

Вкусное мороженое из арбуза

Ингредиенты:

  • Мякоть арбуза – 6 стаканов

  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Измельчите в блендере мякоть арбуза и сахар до состояния пюре.

  2. Готовую смесь разложите по формочкам, поместите в морозилку на 8 часов.

3. Алкогольный коктейль "Арбузная Маргарита"

Коктейль из арбуза

Ингредиенты:

  • арбузная мякоть – 2 кг

  • лимонад – 450 мл

  • текила – 250 мл

Способ приготовления:

  1. Нарежьте арбузную мякоть небольшими кубиками, поместите в блендер и хорошо взбейте до состояния однородного пюре.

  2. Его еще перетрите через сито, добавьте лимонад и текилу, перемешайте и разлейте в бокалы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить дома настоящий вкусный, алкогольный яблочный сидр так, чтобы он был вкусным и ароматным.

Сейчас мы готовим

Все рецепты