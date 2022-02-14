Десерты из СССР, которые ни за что не будут есть современные дети: топ-5

Чизкейк, тирамису, суфле, сникерс – одни из немногих сладостей, которые так обожают современные дети и термины, которые мало знакомы советскому поколению. К сожалению, в СССР не могли похвастаться изысканными сладостями, но всегда умели находить альтернативу. Но понравилась бы она нынешним детям – сомнительный вопрос.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку советских десертов, которые отказались бы есть современные дети.

Сахарные леденцы

Хотя бы попробовать такую конфетку в то время было за счастье. Но детвору не столько поражал вкус, сколько технология приготовления десерта. Основным и единственным ингредиентом леденцов был сахар, который плавили при высокой температуре. В процессе приготовления продукт изменял свой цвет, а когда становился нужной консистенции, то жидкую массу разливали в формочки (ими служили тогда крышки от бутылок или ложки) и давали загустеть.

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Хлеб с сахаром

Когда дома не было ничего сладкого, то всегда выручал хлеб и сахар, которые были на кухне всегда. Дети любили размачивать кусок хлеба в воде и посыпать сахаром – и не нужно никаких конфет.

Хлеб с вареньем

А этот десерт относили к разряду "пирожных". И если сегодня банка варенье может годами стоять в холодильнике, то когда-нибудь ему быстро находили применение. Намазывали хлеб сливочным маслом, а после – щедрым слоем варенья. От такого "пирожного" было сложно отказаться, а с чаем разлеталось прямо на "Ура".

"Пирожное" из печенья

Лакомство очень похоже с предыдущим, но считается более "элитным", потому что печенье не так часто можно было встретить на советских столах. Но если повезет, его любили смазывать сливочным маслом и склеивать между собой в форме сэндвича.

Бублики

Вечная классика, которая была очень популярна во времена СССР. Дети любили брать баранки с собой в школу как быстрый перекус на перерывах.

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