Десерты из яблок: 3 простых рецепта
Осень – сезон яблок. Вариаций приготовления этих фруктов существует очень много. Уютными вечерами всегда хочется приготовить что-то особенное и кушать блюда всей семьей. Редакция FoodOboz делится 3 рецептам невероятно вкусных яблочных десертов, которые точно могут стать вашими традиционными блюдами.
яблочный мусс
Ингредиенты:
Яблоки – 300 г
Вода – 200 г
Сахар – 50 г
Манная крупа – 30 г
Способ приготовления:
Вынуть из яблок сердцевину, разрезать пополам и запечь. В блендере измельчить до консистенции пюре. Добавить воду и сахар и довести до кипения.
В кипящее пюре высыпать манку и сварить кашу без образования комочков. Сверху накрыть пленкой и оставить охлаждаться. Мусс станет белого цвета и увеличится в размерах.
Подавать такое блюдо в креманках с добавлением любимого топпинга.
Яблочные маффины
Ингредиенты:
Мука – 150 г
Кефир – 130 мл
Яйцо – 1 шт
Сахар – 70 гр
Разрыхлитель – 1, 5 ч.л.
Яблоки – 2-3 шт
Масло – 2 ст.л
Орехи, ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
Смешиваем муку, сахар и разрыхлитель.
В другой посуде смешиваем кефир с маслом и яйцом. Сюда добавляем муку и перемешиваем.
Очищаем яблоки, натираем или режем кубиком. Добавляем в тесто яблоки, орехи и ванилин.
Полученную смесь выкладываем в формы для кексов и выпекаем в духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.
Яблочный крамбл
Ингредиенты для теста:
Мука – 150 г
Сахар – 150 г
Сливочное масло – 120 г
Соль – 2-3 г
Апельсин – 1
Ингредиенты для начинки
Яблоки – 500 г
Сахар – 70 г
Корица – 3 г
Лимон – 1-2 шт
Способ приготовления:
Охлажденное сливочное масло, муку, цедру, соль, сахар, ванильный сахар перемещаем до образования крошки.
Чистим яблоки, нарезаем. Заливаем соком лимона. Добавляем сахар и корицу.
Выкладываем яблоки в форму, посыпаем крамболом и выпекаем 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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