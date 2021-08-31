Десерты из яблок: 3 простых рецепта

Осень – сезон яблок. Вариаций приготовления этих фруктов существует очень много. Уютными вечерами всегда хочется приготовить что-то особенное и кушать блюда всей семьей. Редакция FoodOboz делится 3 рецептам невероятно вкусных яблочных десертов, которые точно могут стать вашими традиционными блюдами.

яблочный мусс

Ингредиенты:

Яблоки – 300 г

Вода – 200 г

Сахар – 50 г

Манная крупа – 30 г

Способ приготовления:

Вынуть из яблок сердцевину, разрезать пополам и запечь. В блендере измельчить до консистенции пюре. Добавить воду и сахар и довести до кипения. В кипящее пюре высыпать манку и сварить кашу без образования комочков. Сверху накрыть пленкой и оставить охлаждаться. Мусс станет белого цвета и увеличится в размерах.

Подавать такое блюдо в креманках с добавлением любимого топпинга.

Яблочные маффины

Видео дня

Ингредиенты:

Мука – 150 г

Кефир – 130 мл

Яйцо – 1 шт

Сахар – 70 гр

Разрыхлитель – 1, 5 ч.л.

Яблоки – 2-3 шт

Масло – 2 ст.л

Орехи, ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Смешиваем муку, сахар и разрыхлитель. В другой посуде смешиваем кефир с маслом и яйцом. Сюда добавляем муку и перемешиваем. Очищаем яблоки, натираем или режем кубиком. Добавляем в тесто яблоки, орехи и ванилин. Полученную смесь выкладываем в формы для кексов и выпекаем в духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Яблочный крамбл

Ингредиенты для теста:

Мука – 150 г

Сахар – 150 г

Сливочное масло – 120 г

Соль – 2-3 г

Апельсин – 1

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 500 г

Сахар – 70 г

Корица – 3 г

Лимон – 1-2 шт

Способ приготовления:

Охлажденное сливочное масло, муку, цедру, соль, сахар, ванильный сахар перемещаем до образования крошки. Чистим яблоки, нарезаем. Заливаем соком лимона. Добавляем сахар и корицу. Выкладываем яблоки в форму, посыпаем крамболом и выпекаем 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: